Transporte in den Tod - Erlanger Studierende entwickelten bewegenden Audio-Walk zu Euthanasie-Verbrechen

Vergasung in Tötungsanstalten

Der Langzeitpatient Max S., der im Ersten Weltkrieg an der Front gedient hatte und an Schizophrenie erkrankt war, ist eines der Opfer, dessen Geschichte die Studierenden aus Akten im Bundesarchiv recherchiert haben. Auch als ehemaliger Soldat und sogar arbeitswilliger Patient entkommt er nicht dem Euthanasie-Programm T4. Am 1. April 1941 wird er abgeholt. Er fuhr mit einem der sieben Transporte in die eigens eingerichtete Tötungsanstalt, wo Patienten mit Kohlenmonoxid vergast wurden. 908 Opfer kamen aus der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen.

1.500 Tote

Weitere Menschen starben noch nach der Beendigung des Mordprogramms T4 am Nahrungsentzug, verordnet durch den "bayerischen Hungerkosterlass", oder sie überlebten schlechte Behandlung nicht. Rund 1.500 Menschen sollen bis 1945 an den Folgen gestorben sein.

Was die Erlanger Bevölkerung über die Morde an Patienten wusste, ist nicht belegbar. Anders als andere bayerische Bezirkskliniken lag die Erlanger Einrichtung aber nicht außerhalb, sondern mitten in der Stadt. Der größte Teil der Menschen in der Stadt hätte eine Ahnung davon gehabt, was sich hinter den Sandsteinmauern abspielte, sagt Ude-Koeller. Die Täter mussten aber nicht mit Protesten rechnen. Berichte von Spitzeln an die Gauleitung legten nahe, "Erlangen war kein Unruhenest", so die Historikerin.

Die Topographie der Stätten der Verbrechen durch die Stadt zeichnet der Audio-Walk, der damit auch Teil eines zukünftigen Erinnerungs-, Lern- und Gedenkortes für die Erlanger Euthanasieopfer sein kann.

Geplanter Gedenkort

Mit einer Diskussion über die Zukunft des Areals der 1846 gegründeten "HupPfla" sind in der Universitätsstadt die Gespräche über einen Erinnerungsort an in Gang gekommen. Dass in Debatten über den Abriss der Gebäude in den 1970er Jahren die Rückschau auf die Verbrechen keine Rolle spielte, hat die Studierenden in ihrem Seminar verwundert. Auch im 21. Jahrhundert kam der Protest gegen einen geplanten Abriss sehr spät, so die Historikerin Ude-Koeller. Auch diese Umstände müssten jedenfalls Teil des geplanten Gedenkortes werden.