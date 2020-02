Hersbruck weiht Gedenkort für ermordete Sinti ein

Sinti und Roma in Deutschland

An diesem Dienstag (13. März) erinnern die Landeshauptstadt München und der Verband Deutscher Sinti und Roma in Bayern an die Deportation von 130 Münchner Sinti und Roma vor 75 Jahren nach Auschwitz. Heute leben mehrere Tausend Sinti und Roma in München - unter unterschiedlichen Bedingungen. Alexander Adler ist einer von ihnen.