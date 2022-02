"Ich kenne viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die liebend gerne eine Stelle im ländlichen Raum übernehmen würden."

Viele der Pfarrstellen, die bereits seit längerem vakant sind - manche davon seit knapp drei Jahren -, liegen im ländlichen Raum. Ist das Dorfpfarramt inzwischen so unattraktiv?

Reimers: Nein, das würde ich so grundsätzlich nicht sagen. Ich kenne viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die liebend gerne eine Stelle im ländlichen Raum übernehmen würden - aber die Rahmenbedingungen haben sich einfach verändert. Anders als früher sind inzwischen die meisten Ehepartner berufstätig, und oft eben nicht auch als Pfarrerin oder Pfarrer, sondern in anderen Berufsfeldern. Die Chancen auf eine gute Anstellung sind in Großstädten und Ballungsräumen nun einmal in der Regel viel größer. So wird es im ländlichen Raum immer schwieriger, beide Arbeitsbiografien miteinander zu verknüpfen. Das ist natürlich eine Herausforderung für uns, an der wir auch intensiv arbeiten.

Sie haben vorhin schon die laufende Landesstellenplanung angesprochen - die soll ja nun im Fünf-Jahres-Turnus erfolgen. Sind so lange Vakanz-Listen künftig dann die Regel?

Reimers: Ich bin überzeugt, dass wir nicht dauerhaft in Fünf-Jahres-Schritten Landesstellenplanung werden machen müssen - allerdings wird das in den kommenden zehn Jahren so sein, weil in dieser Zeit viele große Veränderungen anstehen. Zum einen gehen viele Pfarrerinnen und Pfarrer nun in den Ruhestand, zum anderen kommen weniger nach. Wir müssen also die Zahl der Stellen auf die Zahl der verfügbaren Personen anpassen. Für die nächsten zehn Jahre gilt: Jeder Inhaber einer Pfarrstelle muss damit rechnen, dass sich auch inhaltliche Veränderungen ergeben können, während er oder sie auf dieser Stelle arbeitet. Mein Ziel ist, dass wir nach den großen Umbrüchen der kommenden zehn Jahre wieder zu längerfristigen Planungen zurückkehren können.