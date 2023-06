Es sind vor allem große Konzerne, wie Google und Facebook, die die Hoheit über Daten und Algorithmen von Suchmachschinen besitzen. Carla Hustedt stellt sich eindeutig dagegen und plädiert für eine demokratisch ablaufende Digitalisierung. Ein ZEIT-Artikel zählt sie deshalb neben anderen Pionierinnen auf dem Gebiet der digitalen Ethik zu einer Gruppe von Menschen, die sich für ein "Gegenmodell zu den Internetkonzernen" engagieren. Seit 2021 leitet die 31-jährige Wissenschaftlerin den Bereich "Digitalisierte Gesellschaft" der Stiftung Mercator, die sich nach eigenen Angaben für den Einklang von demokratischen Werten und digitalen Technologien einsetzt.

Neun Regeln für Algorithmen

In ihrer Funktion als "Algorithmik-Ethikerin" war sie maßgeblich an der Entwicklung der sogenannten "Algo.Rules" beteiligt. Gemeinsam mit dem Politikberater Philipp Otto hat sie neun Regeln für Algorithmen und ihre Nutzung erstellt. So müssten algorithmische Systeme zum Beispiel ihre "Nachvollziehbarkeit sicherstellen" oder eine "Kompetenz" aufbauen können.

Wie Carla Hustedt in einem Interview mit dem Digital-Magazin "D3 – so geht digital" erzählt, habe sie durch ihren Vater, der einen Laptop-Laden besaß, früh in Kontakt mit Digitalität gestanden. Demokratie und Chancengleichheit bei der technologischen Transformation mitzudenken, sind essenziell für sie. Für die Politikwissenschaftlerin steht fest, dass Politik und Gesellschaft Einfluss darauf nehmen müssen, wie Technologien genutzt werden. Im Interview erklärt sie:

"Ich glaube, dass Technologie grundsätzlich gut oder schlecht genutzt werden kann. Technologie ist nicht per se das Eine oder das Andere."

Mehr Diversität und Bildung beim Digitalisierungsprozess

Das Digitalmagazin "Female One Zero" zählt Carla Hustedt zu den bedeutendsten Frauen in der deutschen Tech-Branche und hebt vor allem ihren Einsatz für Chancengleichheit und Diversität hervor. Eine diversere Aufstellung digitalen Entscheidungsträgern mache auch die Entscheidungen selbst diverser, so die 31-Jährige. Auf diese Weise kämpft sie für einen diversen, gerechten und demokratischen Umgang mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz in unserer Gesellschaft.