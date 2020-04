Cartoon der Woche

Anna Hartmann

Schweizer Karikaturistinnen und Karikaturisten finden einen eigenen Weg zur Bewältigung der aktuellen Krise. Er ist – nicht ganz überraschend – geprägt von Humor. In den nächsten Wochen publiziert der Verein "Gezeichnet" regelmässig Corona-Karikaturen auf Instagram und bündelt damit die Schweizer Werke an einem Ort. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Werke regelmässig auf www.instagram.com/von_corona_gezeichnet und www.instagram.com/mfk_bern veröffentlicht.