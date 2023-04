Daniel in der Kunst

Viele Künstler*innen haben sich von der biblischen Geschichte Daniels inspirieren lassen und beschäftigen sich in ihren Werken mit den Träumen Daniels. Der niederländische Künstler Hans Vredeman de Vries widmet sich in einem ganzen Album diesem Thema.

In dem obigen Bild liegt Daniel schlafend in einem Bett unter einem Baldachin und träumt. Oben links sehen wir seinen Traum von den vier Tieren. Daniel träumt von einem geflügelten Löwen, einem Bären, einem vierköpfigen Panther und einem Tier mit zehn Hörnern. Darüber schwebt ein alter Weiser. In der Landschaft links findet sich Daniels Vision des Widders und des Ziegenbocks.

Die Tiere stehen für vier menschliche Weltreiche. Das vierte Königreich unterscheidet sich von den vorherigen und wird die ganze Erde auffressen und sie zermalmen. Das Tier mit den zehn Hörnern steht für zehn Könige, die sich aus diesem Königreich erheben werden. Auch der Widder und der Ziegenbock symbolisieren Macht und Reiche.