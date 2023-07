Sie sprachen von einer zweiten Herausforderung.

Das zweite zentrale Problem ist die Wohnraumknappheit in metropolen Regionen. Selbst der gut situierte Mittelstand, der auch bereit wäre, höhere Mieten zu zahlen, findet keinen adäquaten Wohnraum mehr. Das hat Einfluss auf so etwas Privates wie Familienplanung. Viele sagen: "Ein Kind geht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gerade noch, aber zwei nicht." Außerdem sehen wir die Zunahme von faktischer Armut: Wenn jemand mit 2200 Euro netto ordentlich verdient, aber 1500 Euro für Miete ausgeben muss, dann bleiben ihm gerade noch 700 Euro zum Leben. Das ist faktische Armut, taucht aber in keiner Statistik auf.

Es wird schon viel gebaut, aber es reicht nicht. Wie bekommt man das Problem in den Griff?

Wohnraum schaffen ist eine staatliche Aufgabe. Die Politik von Kommunen, Ländern und dem Bund kann darauf direkt Einfluss nehmen, das ist beim Fachkräftemangel viel schwieriger. Wir brauchen signifikant mehr sozialen Wohnungsbau. Aber auch das ist nicht kostenfrei: Die logischen Folgen sind Nachverdichtung, mehr Verkehr, hohe Investitionen - davor schrecken dann viele zurück. Unsere Aufgabe als Diakonie ist es, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen: Es muss mehr passieren, wir brauchen viel mehr bezahlbaren Wohnraum.

Gesellschaft, Staat und Kirche haben verschiedene Erwartungen an Diakonie. Können Sie die alle erfüllen?

Wir können wahnsinnig viel, aber dafür brauchen wir Unterstützung und die nötigen Ressourcen. Der Fachkräftemangel wird bald auch die Kirchen treffen: Es wird weniger Pfarrerinnen und Pfarrer, Religionspädagogen und -pädagoginnen geben. Wenn die evangelische Kirche trotzdem vor Ort präsent bleiben will, geht das nur mit dem Netzwerk der Diakonie. Die Diakonischen Werke von München, Rosenheim und Traunstein haben zusammen rund 7700 Mitarbeitende in ganz Oberbayern. Sie leben das, was Diakonie und Kirche ausmacht: Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Diese Präsenz vor Ort, dieses evangelische Gesicht der Diakonie wird bislang noch zu wenig genutzt. Die Mittel für die Diakonie im gleichen Maße zu kürzen wie für andere kirchliche Bereiche, ist dabei die falsche Strategie.