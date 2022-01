Der Popmusiker Ed Sheeran (30) will sich offenbar verewigen - mit einer Grabkammer in einer eigenen Kirche. Wie die Sunday Times berichtete, errichtet der Musiker auf seinem Grundstück in Suffolk an der englischen Ostküste eine Kirche mit Krypta und Grabkammer.

Der Kirchenbau hat die Form eines Schiffes. Die Simulation der Architekten zeigt einen länglichen, geschwungenen Baukörper aus Ziegelsteinen mit schmalen Glasfenstern und einem Schrägdach. Das Besondere: In der Kirche plant der Musiker eine Grabkammer mit Platz für zwei Personen. Die Kammer soll 2,7 Meter lang und 1,80 Meter breit werden. In der Kirche ist Platz für 24 Personen. Der Bau befindet sich auf dem weitläufigen Gelände, das dem Popmusiker gehört.

Sheeran wolle die Kirche für seinen spirituellen Rückzug, wichtige Familienfeste, aber auch für eine stille Kontemplation nutzen, so die Sunday Times. Die Pläne für den Kirchenbau stammen aus dem Jahr 2019 und werden derzeit umgesetzt, berichtet die "Sun". Sheeran hatte mit seiner Frau Cherry Seaborn im vergangenen Jahr ein Kind bekommen und wolle die Kirche für private Feste nutzen. Die Grabkammer soll offensichtlich als Grabstätte dienen für die Familie.



Sheeran ist in Halifax in West Yorkshire in einer katholischen Familien aufgewachsen. Sein Vater John stammt aus Irland und wuchs in einer katholischen Familie in Wexford auf. Sheeran soll dem christlichen Glauben immer noch zugewandt sein, doch hat er das öffentlich nie bestätigt.



Sheeran bezieht sich in Interviews und Songs gelegentlich auf seine katholische Herkunft. Sein Song "Nancy Mulligan" etwa erzählt von den Großeltern: Ein Elternteil hatte protestantische Wurzeln aus Belfast, ein anderer katholische Wurzeln aus Südirland. Bei ihrer Hochzeit sei niemand erschienen, erzählte Sheeran einmal in einem Interview.



Als Jugendlicher soll Sheeran regelmäßig die Kirche besucht haben und im Kirchenchor gesungen haben, wie er im Song "Eraser" erwähnt. Auch in weiteren Songs arbeitet er mit christlicher Symbolik, darunter Begriffe wie Segen oder Sünde.