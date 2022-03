"Die Situation in der Ukraine ruft danach, sich mit den Ängsten der Menschen dort zu verbinden und um Wege des Friedens zu beten", mit diesen Worten rufen der Weilheimer Dekan Jörg Hammerbacher und Stadtpfarrer Engelbert Birkle zu Friedensgebeten auf.

Aktion: "Eine Minute am Tag für den Weltfrieden beten"

Nicht nur im Dekanat Weilheim werden Friedensgebete veranstaltet. In unserem Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, finden Sie evangelische Kirchengemeinden in Bayern, die in den kommenden Tagen Friedensgebete veranstalten, einige laden zusammen mit katholischen und muslimischen Gemeinden zum ökumenischen Friedensgebet.

Sollte keine Gemeinde in Ihrer Nähe dabei sein, gibt es eine andere Möglichkeit für den Frieden zu beten – mit Menschen weltweit, die ebenfalls an der Initiative "Eine Minute am Tag weltweit" teilnehmen. Auf diese Aktion, die ihren Ursprung in Italien und Portugal haben soll, weist Dekan Christoph Grötzner von der Apostelkirche in München-Solln auf der Webseite seiner Gemeinde hin. Jeden Tag wollen Menschen zu einer festgelegten Zeit – in Deutschland um 16 Uhr – eine Minute lang "innehalten, um für den Weltfrieden zu bitten, für ein Ende der Konflikte, für die Wiederherstellung des Friedens in allen Völkern der Erde", heißt es in dem Aufruf.

An diesen Orten in Bayern werden in den kommenden Tagen Friedensgebete veranstaltet:

Freitag, 11. März 2022

Ansbach : 17.05 Uhr, Heilig Kreuz Kirche (Heilig-Kreuz-Strasse)

: 17.05 Uhr, Heilig Kreuz Kirche (Heilig-Kreuz-Strasse) Arnstorf : 18.30 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, kath. Pfarrkirche Sankt Georg (Kirchenstraße)

: 18.30 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, kath. Pfarrkirche Sankt Georg (Kirchenstraße) Augsburg : 18 Uhr, St. Paul-Garten (Fröbelstr. 1)

: 18 Uhr, St. Paul-Garten (Fröbelstr. 1) Bad Neustadt , 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Christuskirche (Goethestr. 11)

, 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Christuskirche (Goethestr. 11) Deggendorf , 17.30 Uhr, Grabkirche (Michael-Fischer-Platz)

, 17.30 Uhr, Grabkirche (Michael-Fischer-Platz) Erlangen , 18 Uhr, St. Matthäus (Rathenaustraße 1)

, 18 Uhr, St. Matthäus (Rathenaustraße 1) Erlenbach , 18 Uhr, St. Maurice Platz (Seeweg)

, 18 Uhr, St. Maurice Platz (Seeweg) Feuchtwangen , 17 Uhr, Kirchplatz

, 17 Uhr, Kirchplatz Freyung , 18.30 Uhr, Kirchplatz vor der Stadtpfarrkirche

, 18.30 Uhr, Kirchplatz vor der Stadtpfarrkirche Geroldsgrün , 19 Uhr, Jakobus-Kirche

, 19 Uhr, Jakobus-Kirche Haar , 19 Uhr, Kirchhof der Jesuskirche (Waldluststr. 36)

, 19 Uhr, Kirchhof der Jesuskirche (Waldluststr. 36) Hof , 18 Uhr, Lutherkirche (Hofecker Str. 9)

, 18 Uhr, Lutherkirche (Hofecker Str. 9) Kempten , 18 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet an der Friedensglocke (St.-Mang-Platz)

, 18 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet an der Friedensglocke (St.-Mang-Platz) München , 18 Uhr, Christuskirche (Dom-Pedro-Platz 5)

, 18 Uhr, Christuskirche (Dom-Pedro-Platz 5) München , 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, St. Mauritius Kirche (Hugo-Troendle-Str. 6)

, 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, St. Mauritius Kirche (Hugo-Troendle-Str. 6) München , 18 Uhr, Himmelfahrtskirche (Kidlerstr.)

, 18 Uhr, Himmelfahrtskirche (Kidlerstr.) Neudrossenfeld , 18 Uhr, Dreifaltigkeitskirche

, 18 Uhr, Dreifaltigkeitskirche Neutraubling , 18.30 Uhr, Lutherkirche (Uhlandstr. 4)

, 18.30 Uhr, Lutherkirche (Uhlandstr. 4) Nürnberg , 17 Uhr, Friedensgebet in drei Sprachen (Deutsch, Ukrainisch und Russisch), Lorenzkirche (Lorenzer Platz 1)

, 17 Uhr, Friedensgebet in drei Sprachen (Deutsch, Ukrainisch und Russisch), Lorenzkirche (Lorenzer Platz 1) Nürnberg , 18 Uhr, Christuskirche Altenfurt (Schornbaumstr. 18)

, 18 Uhr, Christuskirche Altenfurt (Schornbaumstr. 18) Obernbreit, 18.30 Uhr, St. Burkard-Kirche

18.30 Uhr, St. Burkard-Kirche Peissenberg , 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Kath. Kirche St. Barbara

, 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Kath. Kirche St. Barbara Pocking , 18 Uhr, Kreuzkirche (Zellerstr. 1)

, 18 Uhr, Kreuzkirche (Zellerstr. 1) Pleinfeld , 19 Uhr, Petruskirche (Bürgermeister-Fichtner-Str. 1)

, 19 Uhr, Petruskirche (Bürgermeister-Fichtner-Str. 1) Retzbach , 19 Uhr, Wallfahrtsplatz an der Wallfahrtskirche "Maria im Grünen Tal" (Retzstadter Straße)

, 19 Uhr, Wallfahrtsplatz an der Wallfahrtskirche "Maria im Grünen Tal" (Retzstadter Straße) Roth , 18 Uhr, Stadtkirche Roth (Kirchplatz 3)

, 18 Uhr, Stadtkirche Roth (Kirchplatz 3) Schwarzenbach , 19 Uhr, Martinskirche Martinlamitz (Kornbergstraße 24)

Stephanskirchen-Schloßberg , 18 Uhr, Rathausplatz Schloßberg

Trogen , 19.30 Uhr, Kirche Trogen (Kirchstraße 2)

, 19.30 Uhr, Kirche Trogen (Kirchstraße 2) Vohburg, 19 Uhr, Evangelische Jesuskirche (Hartackerstraße 46)

Samstag, 12. März 2022

Ansbach , 18 Uhr, St. Johanniskirche

, 18 Uhr, St. Johanniskirche Burgau , 12 Uhr, Christuskirche (Landrichter-von-Brück-Straße 2)

, 12 Uhr, Christuskirche (Landrichter-von-Brück-Straße 2) Hof , 18 Uhr, Kreuzkirche (Jahnstr. 67)

, 18 Uhr, Kreuzkirche (Jahnstr. 67) München , 18 Uhr, Christuskirche (Dom-Pedro-Platz 5)

, 18 Uhr, Christuskirche (Dom-Pedro-Platz 5) Töging , 19 Uhr, vor dem Rathaus (Hauptstr. 26)

, 19 Uhr, vor dem Rathaus (Hauptstr. 26) Vohburg , 19 Uhr, Evangelische Jesuskirche (Hartackerstraße 46)

, 19 Uhr, Evangelische Jesuskirche (Hartackerstraße 46) Zirndorf, 18 Uhr, Kirchenplatz

Sonntag, 13. März 2022

Allersberg , 18 Uhr, Christuskirche (Sybilla-Maurer-Allee 2)

, 18 Uhr, Christuskirche (Sybilla-Maurer-Allee 2) Alzenau-Wasserlos , 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Kath. Kirche Sankt Katharina (Bezirksstraße 23)

, 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Kath. Kirche Sankt Katharina (Bezirksstraße 23) Ansbach , 18 Uhr, St. Johanniskirche

, 18 Uhr, St. Johanniskirche Bayreuth , 17 Uhr, Benefizkonzert für die Opfer in der Ukraine, Stadtkirche (Kirchplatz 1)

, 17 Uhr, Benefizkonzert für die Opfer in der Ukraine, Stadtkirche (Kirchplatz 1) Bergtheim , 18.30 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Kath. Bartholomäuskirche

, 18.30 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Kath. Bartholomäuskirche Hofheim , 19.45 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Marktplatz

, 19.45 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Marktplatz Gaimersheim , 19 Uhr, Friedenskirche (Kraiberg 40 a)

, 19 Uhr, Friedenskirche (Kraiberg 40 a) Gangkofen , 19 Uhr, Ev. Gnadenkirche

, 19 Uhr, Ev. Gnadenkirche Geisenfeld , 17 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Kath. Stadtpfarrkirche

, 17 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Kath. Stadtpfarrkirche Germering , 19.30 Uhr, Jesus-Christus-Kirche (Hartstr. 6-8)

, 19.30 Uhr, Jesus-Christus-Kirche (Hartstr. 6-8) Gilching , 18 Uhr, St. Sebastian (Hochstift-Freising-Platz 19)

, 18 Uhr, St. Sebastian (Hochstift-Freising-Platz 19) Großhabersdorf , 18 Uhr, St. Walburg (Am Kirchberg)

, 18 Uhr, St. Walburg (Am Kirchberg) Kemanth , 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, kath. Stadtpfarrkirche (Schmidtstr. 23)

, 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, kath. Stadtpfarrkirche (Schmidtstr. 23) Moosburg , 17 Uhr, Kastulusmünster (Auf dem Plan 1)

, 17 Uhr, Kastulusmünster (Auf dem Plan 1) München , 11.30 Uhr, Benefizmatinee zugunsten der Ukrainehilfe, Himmelfahrtskirche (Kidlerstr. 15)

, 11.30 Uhr, Benefizmatinee zugunsten der Ukrainehilfe, Himmelfahrtskirche (Kidlerstr. 15) Neumarkt-St.Veit , 18.30 Uhr, vor dem Herzoglichen Kasten (Benno-Hubensteiner-Platz 1)

, 18.30 Uhr, vor dem Herzoglichen Kasten (Benno-Hubensteiner-Platz 1) Nürnberg , 10 Uhr, St. Markus Gibtitzenhof (Alemannenstr. 40)

, 10 Uhr, St. Markus Gibtitzenhof (Alemannenstr. 40) Pappenheim , 18 Uhr, Gemeindezentrum Pappenheim (Graf-Carl-Str. 1a)

, 18 Uhr, Gemeindezentrum Pappenheim (Graf-Carl-Str. 1a) Peiting , 18 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Christuskirche Peiting (Kleberweg 7)

, 18 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Christuskirche Peiting (Kleberweg 7) Penzberg , 18 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Stadtplatz

, 18 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, Stadtplatz Schweinfurt , 18 Uhr, St. Johannis-Kirche (Martin-Luther-Platz 1)

, 18 Uhr, St. Johannis-Kirche (Martin-Luther-Platz 1) Thurnau , 18 Uhr, Johanneskirche Limmersdorf (Oberes Dorf 2)

, 18 Uhr, Johanneskirche Limmersdorf (Oberes Dorf 2) Traunreut , 18.30 Uhr, Evangelische Pauluskirche Traunreut (Carl-Köttgen-Str. 1)

, 18.30 Uhr, Evangelische Pauluskirche Traunreut (Carl-Köttgen-Str. 1) Traunstein , 18 Uhr, Auferstehungskirche (Martin-Luther-Platz 6)

, 18 Uhr, Auferstehungskirche (Martin-Luther-Platz 6) Welden, 19 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet, St.-Thekla-Kirche

Montag, 14. März 2022