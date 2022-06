Mission EineWelt

TV-Tipp: Von Tansania nach Forchheim – Die Freiwillige Janeth engagiert sich in Oberfranken

Sie kommen aus den hintersten Ecken der Welt, um sich in Oberfranken in Kindertagesstätten, Seniorenheimen oder in der Gemeinde zu engagieren, so wie Janeth aus Tansania. Sie unterstützt aktuell einen Kindergarten in Forchheim.