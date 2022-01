Ökumenisches Friedensgebet 2022

Gütiger Gott, wir sehnen uns danach,

miteinander in Frieden zu leben.



Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit

überhandnehmen,

wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht,

wenn Versöhnung nicht möglich erscheint,

bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.



Wenn Unterschiede in Sprache,

Kultur oder Glauben uns vergessen lassen,

dass wir deine Geschöpfe sind und

dass du uns die Schöpfung als gemeinsame

Heimat anvertraut hast,

bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.



Wenn Menschen gegen Menschen

ausgespielt werden,

wenn Macht ausgenutzt wird,

um andere auszubeuten,

wenn Tatsachen verdreht werden,

um andere zu täuschen, bist du es,

der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.



Lehre uns, gerecht und fürsorglich

miteinander umzugehen und der

Korruption zu widerstehen.



Schenke uns mutige Frauen und Männer,

die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt

an Leib und Seele hinterlassen.



Lass uns die richtigen Worte, Gesten und

Mittel finden, um den Frieden zu fördern.



In welcher Sprache wir dich auch als

"Fürst des Friedens" bekennen,

lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein

gegen Gewalt und gegen Unrecht.



Amen.