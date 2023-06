Thomas Greif, Sie haben viele Jahre als Redakteur der Evangelischen Wochenzeitung für Bayern, Sonntagsblatt, gearbeitet und über Kirche, Religion, Politik, Gesellschaft und Kultur berichtet – und waren mit dem Fotografen Hans-Rainer Fechter unterwegs bei Terminen. Wie haben Sie ihn kennengelernt?

Greif: Ich war von 1990 bis 2016 beim Sonntagsblatt und war als Printredakteur tätig. Ich habe ab 1999 begonnen, in der Redaktion Nürnberg zu arbeiten, und damals war Fechter als freier Fotograf in Nürnberg tätig. In den ersten Tagen, als ich angefangen hatte, zu arbeiten, kam Fechter an spaziert und stellte sich vor als Bildredakteur. Es war ihm ein wichtiges Signal, diese Kompetenz zu zeigen, schließlich wusste er nicht, was für einen jungen Kerl er da jetzt vor sich sitzen hatte. Damals gab es häufig Kompetenzgerangel zwischen Redakteuren und Fotografen, und er hatte vielleicht seine Bedenken.

Ich hatte keine Ambitionen, mich selber als Fotograf zu betätigen, und so haben wir sehr schnell zu einem sehr guten persönlichen Verhältnis gefunden. Ich fand es sehr angenehm, dass ich nicht auch noch fotografieren musste – inzwischen müssen Redakteure eigentlich alles machen, auch Audios aufnehmen und Videos drehen. Ich war in der privilegierten Situation, mich auf die Inhalte konzentrieren zu können und auf das Schreiben, und Hans-Rainer Fechter hat den fotografischen Bereich abgedeckt.

Wie würden Sie Hans-Rainer Fechter beschreiben?

Greif: Hans-Rainer ist eine sehr kantige Persönlichkeit, was ich aber immer sehr gerne gemocht habe. Wir haben uns sehr gut verstanden, und ich stehe bis heute persönlich in einem sehr guten freundschaftlichen Kontakt. Ich mag Menschen, die schon zu Lebzeiten Originale sind, da wird einem nicht langweilig.

Wie hat die konkrete Zusammenarbeit funktioniert? Hatten Sie Aufträge oder konnten Sie Eigeninitiative zeigen?

Greif: Ich habe in meiner Redaktion allerlei Ideen von kirchlichen oder sozialen Veranstaltern und Trägern zugetragen bekommen, worüber wir hätten berichten sollen. Daraus habe ich ausgewählt, was für uns interessant ist und was ich für fotografisch interessant gehalten habe. Oft ging es in den Ankündigungen um Veranstaltungen, aber hinter vielen Sachen verstecken sich eben auch Themen.

Ich habe ihm dann einmal in der Woche diese Termine und Themen mitgeteilt. Für Pressefotografen alter Schule wie Fechter war es selbstverständlich, zu einem Termin zu gehen oder ein Foto zu machen – also zum Beispiel die Vorstellung einer Prachtausgabe einer mittelalterlichen Handschrift. Dann hat Hans-Rainer das Foto mit den Autoren und dem Buch geliefert. Das war die klassische Bildberichterstattung.

Oft habe ich aber Hans-Rainer ein Thema geschildert, über das ich schreibe, und er hat sich dann selber überlegt, wie er das mit einem Bild umsetzt.

Und er hat es geschafft, mit großer Kreativität aus wirklich langweiligen Themen schöne Bilder zu machen. Und das ist ja, was einen Pressefotografen ausmacht: Das Motiv oder das Thema, das zum fünfzigsten Mal auf dem Tisch liegt, so aufzuziehen, dass es eine interessante Bildperspektive gibt – und da konnte ich mich bei ihm immer drauf verlassen.

Und dann haben wir natürlich große Reportagen zusammen gemacht, sind gemeinsam durch das Land gefahren und haben nach kuriosen, interessanten, lustigen, bewegenden Geschichten gesucht und gefunden.

Aus heutiger Sicht ist das fast archaisch: Diese seriöse Art und Weise, an Material zu kommen ist auch archaisch deswegen, weil die meisten Journalisten oder Redakteure für solche Dinge heute keine Zeit mehr haben, sondern eigentlich nehmen müssen, was sie auf den Tisch geworfen bekommen. Also diese Möglichkeit, gezielt nach Themen zu suchen, sich diese zurechtzulegen, wie man das haben wollte, auch inhaltlich, sich dafür viel Zeit zu nehmen, das war ein großer Luxus, den wir damals hatten.