Trotz Corona: In dieser Kirchengemeinde können Musiker auftreten

Wenn man Daniela Engelhardt nach ihren Auftritten in der evangelischen Kirche St. Andreas in Augsburg fragt, dann fällt ihr das Stichwort Licht ein: "Ein Lichtblick in einer Zeit, in der alles andere weggebrochen ist", nennt sie die Andachten, bei denen sie nun schon einige Male einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Repertoire vorgestellt hat. Daniela Engelhardt, Künstlername "deeVoice", ist Sängerin. Ihr Programm reicht von Pop und Rock über Jazz und Soul bis zu Gospel.

Gut 50 Mal im Jahr tritt die Augsburgerin normalerweise mit verschiedenen Bands und Ensembles auf. Doch wegen der Corona-Pandemie ist das seit Monaten nicht möglich. Die halbstündigen Andachten in St. Andreas, bei denen sie zwischen den Texten "Seelenwärmer aus Pop und Jazz" singt, seien daher "ein absolutes Highlight", sagt die Künstlerin.

"Die Leute haben Sehnsucht danach", sagt der Pfarrer

Daniela Engelhardt ist nicht die einzige Musikerin, die in St. Andreas auftritt. Bereits in der Adventszeit hatte die Kirchengemeinde zu ihren Andachten an Werktagen Sänger, Bands und Solo-Instrumentalisten eingeladen. Einige Musiker hätten den Kirchenvorstand auf die fehlenden Auftrittsmöglichkeiten aufmerksam gemacht, sagt Pfarrer Markus Maiwald. Gleichzeitig habe auch die Gemeinde wegen der Pandemie weniger Gelegenheiten, zusammen zu kommen. "Mit den Andachten wollten wir beides zusammenbringen", sagt Maiwald.

Das ist gelungen. Nicht nur die Musiker seien dankbar dafür, wieder vor "leibhaftigen Menschen" auftreten zu können, sagt Daniela Engelhardt. Auch die Besucher haben die Auftritte der Musiker genossen. "Die Leute haben richtig Sehnsucht danach", berichtet Pfarrer Maiwald: "Und danach, einmal eine halbe Stunde vom Alltag abzuschalten und nicht an Corona zu denken."

Kirchen sind derzeit die einzigen Auftrittsorte für Musiker

Maiwald und seine Gemeinde setzten die Andachten deshalb auch im neuen Jahr fort. Im Januar und Februar treten einmal in der Woche Musiker in den Abendandachten auf. Und auch die Gottesdienste am Sonntagvormittag werden von verschiedenen Musikern begleitet.

Tatsächlich sind die Kirchen derzeit die einzigen Orte, in denen Musiker direkt und nicht nur per Videostream vor Publikum spielen dürfen - unter strengen Corona-Auflagen und eingebunden in den Gottesdienst oder eine Andacht. "Andere Auftrittsmöglichkeiten gibt es nicht", sagt Andrea Fink, Geschäftsführerin des Tonkünstlerverbands Bayern. Der Verband vertritt etwa 3000 Mitglieder. Rund 70 Prozent davon sind Musikpädagogen. Diese hätten zwar oft die Möglichkeit, online zu unterrichten. Viele von ihnen lebten zusätzlich aber auch von den Live-Auftritten.

Mit der Schließung von Konzertsälen und anderen Veranstaltungsorten sei das "komplett weggebrochen", sagt Fink: "Die finanzielle Lage vieler Musikerinnen und Musiker ist daher äußerst schwierig." Daran änderten auch die staatlichen Hilfsprogramme für Solo-Selbstständige meist nur wenig. "Das ist in vielen Fällen nur ein Tropfen auf den heißen Stein", so die Verbandsvertreterin.