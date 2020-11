Haus der Bayerischen Geschichte stellt Christoph Süß Film "Wartesaal" online

Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg ist zurzeit aufgrund des Teil-Lockdowns geschlossen.

Damit niemand auf die aktuelle Bayernausstellung "Tempo, Tempo - Bayern in den 1920ern" verzichten muss, hat das Museum den Ausstellungsfilm "Wartesaal", der bisher auf der Kinoleinwand im Museum zu sehen war, in voller Länge online gestellt, wie das Haus der Bayerischen Geschichte am Mittwoch mitteilte.

Zudem seien die Höhepunkte der Ausstellung in einem Videoclip zu sehen, durch die Kurator Wolfgang Reinicke führe.

Drehbuch des Films stammt von Moderator Christoph Süß

Der Film "Wartesaal" entführt die Zuschauer in die bewegten 1920er Jahre. Das Drehbuch stammt vom bayerischen Moderator und Schauspieler Christoph Süß, der auch durch den rund 30-minütigen Film führt.

Mit von der Partie sind prominente Kabarettgrößen wie Luise Kinseher als Hitler-Gegnerin, Helmut Schleich als konservativer Beamter oder Max Uthoff und Christian Springer. Im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg ist die Bayernausstellung nach Ende des Teil-Lockdowns noch bis 7. Februar zu sehen, hieß es.