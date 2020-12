"Eine Kirche, die nicht auf Vernunft und Gottvertrauen, sondern auf Angst setzt, ist nicht attraktiv"

"Tröstet, tröstet mein Volk" – das ist als Kirchen unser Job!

Ich sitze hier am Freitagabend vor dem Wochenende des dritten Advent. Ich weiß, was ich hier gerade schreibe, kann in Tagen, vielleicht sogar Stunden schon Makulatur sein. Das ist das "new normal". Denn wenn wir dieses Jahr eines gelernt haben, dann war es Flexibilität – und ich halte mich für flexibel – aber das was so anstrengend!

Ich schreibe diese Zeilen trotz ihres möglicherweise nahen Verfallsdatums, weil mich das Thema berührt, beruflich und persönlich.

Zwischen Stolz und Scham

Ich war in diesem merkwürdigen Jahr hin- und hergerissen. Ich war stolz auf meine Kirche, meine Kolleginnen und Kollegen, aber ich habe mich dieses Jahr auch geschämt.

Stolz war ich, wie viel Kreativität, Energie und Lust am Neuen im Frühjahrs-Lockdown in meiner Kirche freigesetzt wurde. Wir waren online wie nie! Wir haben unsere Botschaft plakatiert, projiziert, kuvertiert und viele haben viel telefoniert. Dank dieses Energieschubs haben wir an Ostern so viele Menschen mit unserer Botschaft erreicht, wie nie.

Zugleich habe ich mich im Nachhinein geschämt, dass wir uns so auf den Krankenhäusern und Altenheimen haben raushalten lassen.

Nur wenige haben auf hygienisch-vermummten Besuchen bestanden oder das Recht auf Seelsorge eingeklagt. Ich denke mir immer: Wir wussten noch so wenig über das Virus, es war richtig, sich zurückzuhalten. Aber rückblickend habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich an die Menschen denke, die ohne Beistand gegangen sind...

Auch nach dem Lockdown habe ich mich hin und wieder geschämt. Es gibt Gemeinden, die das Abendmahl komplett abgeschafft haben. Medizinisch geboten war das nicht. Aber es gab eben "Alptraum"-Szenarien und manchmal reicht das. Nur – meine Aufgabe ist es zur Zeit, Nachwuchs für den Pfarrberuf zu gewinnen.

Und eine Kirche, die nicht Vernunft und Gottvertrauen, sondern die Angst zum handlungsleitenden Motiv macht, ist kein attraktiver Arbeitgeber.

Denn seien wir ehrlich: Gute Gründe, Angst zu haben, gibt es genug. Wenn wir aber jedem möglichen Horrorszenario Raum geben, können wir gleich das Licht aus machen. Aber die Aufgabe der Berufe in der Kirche ist ja eine andere.

"Tröstet, tröstet mein Volk" – das ist als Kirchen unser Job!

Wer am Sonntag in den Gottesdienst geht, der wird im ersten Satz der Lesung aus dem Alten Testament hören: "Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott." Das ist für mich die Jobbeschreibung der Kirche.

Wir bemerken erst Stück für Stück, dass die Pandemie mehr gekostet hat als Leben. Sie hat nicht nur die physische Gesundheit vieler Menschen angegriffen, sondern bei vielen auch die mentale. Telefonseelsorge und Therapiepraxen sind am Anschlag. Praktizierter (!) Glaube ist allerdings – wie gerade nochmal die Untersuchung "Junge Deutsche 2021" festgestellt hat – ein erheblicher Resilienzfaktor, um mental halbwegs gesund durch die Krise zu kommen.

In Gesprächen, Chats und Gottesdiensten für die mitgenommenen Seelen der Menschen da zu sein, das ist unser Dienst. Und so ärgert es mich, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer etwa erklären: "An Weihnachten auf Präsenzgottesdienste zu verzichten ist lebensnotwendig."

Wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo die Kirche Deutungsmacht über (Natur-) Wissenschaft und Glaube hatte. Wir leben heute in einer funktional differenzierten Gesellschaft.

Das bedeutet, als Pfarrperson tue ich mein Möglichstes, um in diesen Zeiten da zu sein, wo ich gebraucht werde!

Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, uns zu sagen, was davon aus medizinischer Sicht vertretbar ist oder nicht. Bisher hat die Leopoldina Gottesdienste aus ihrem sehr restriktiven Maßnahmenkatalog ausgenommen. Sie hat die Kirchen und damit die vielen Engagierten vor Ort, die mit viel Aufwand für sichere Konzepte sorgen, sogar ausdrücklich für ihr umsichtiges Agieren gelobt.

Wenn es dabei bleibt, ist völlig klar, was unsere Aufgabe als Kirche an Weihnachten ist: "Tröstet, tröstet mein Volk!" Online, im TV, im Radio und bei Präsenzgottesdiensten! Machen wir unseren Job so gut wir können und lassen wir die Wissenschaft ihren Job machen und uns sagen, was geht und was nicht.

Für alle da sein, für die jetzt Weihnachten anders ist.

Es ist doch völlig klar, dass Weihnachten in diesem Jahr in den Kirchen anders gefeiert wird. Viele werden aus Sorge nicht zu Präsenzformaten kommen. Da wo Menschen an der frischen Luft Gottesdienst feiern, da werden sie Masken tragen und Abstand halten, weil sie es über 10 Monate so gelernt haben und weil ein Outdoor-Gottesdienst nun mal kein Glühwein-Gelage ist, an dessen Ende man sich in den Armen liegt.

Dieses Weihnachten wird aber nicht nur in den Kirchen anders sein. Viele werden dieses Jahr an Weihnachten nicht zu den Eltern, Großeltern oder Enkeln fahren. In einer Stadt wie München, in der über die Hälfte der Haushalte Single Haushalte sind, wird das sehr viel Einsamkeit bedeuten.

Ist es da nicht ein Lichtblick, am Heiligen Abend zu einem Gottesdienst zu spazieren, aus der Entfernung das Weihnachtsevangelium zu hören, danach eine Geige, die "O du Fröhliche" spielt, ein bekanntes Gesicht zu sehen, das mit warmen Augen und einem Nicken sagt "Frohe Weihnachten" - und dann wieder nach Hause zu gehen.

So viele Ehren- und Hauptamtliche haben sich viel Mühe gegeben, Präsenzgottesdienste sicher und schön zu machen. Krippen im Wald, Gottesdienste auf der Wiese mit Sattelzug als Bühne oder Wandelgottesdienste, bei denen Menschen in der offenen Kirche an Stationen vorbei spazieren und wo regelmäßig das Weihnachtsevangelium gelesen wird.

Wieder so ein Moment, an dem ich stolz sein werde auf meine Kirche, ihre Kreativität, ihr Engagement.

Es kann auch alles anders kommen – und zwar sehr schnell.

Aber eine Lektion aus diesem Jahr ist: Es alles anders kommen – und zwar schneller als man denkt. Diese verdammte Flexibilität. Schon nächste Woche könnten RKI und Leopoldina ihre Position ändern. Dann müssen alle noch so schönen Pläne für Präsenzgottesdienste wieder über den Haufen geworden werden. Und wenn wir damit Leben retten können, ist das ein kleines Opfer. Wenn das aber passiert, dann passiert es aufgrund wissenschaftlicher Analysen und nicht aufgrund von vorauseilenden "Alptraum"-Szenarien.

Weihnachten wird nicht ausfallen – denn es hing ja noch nie von uns ab.

Ich würde dann definitiv etwas vermissen. Aber Weihnachten wird nicht ausfallen. Ich habe dieses Jahr über Ostern so großartige Erfahrungen mit Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht via Instagram gemacht und viele Gemeinden haben bereits beschlossen, auch an Weihnachten "zweigleisig" zu fahren. Videos wurden produziert, Päckchen gepackt und Streams eingerichtet.

Weihnachten wird da sein – weil es noch nie von uns abhing, ob es Weihnachten wurde oder nicht. Menschen werden verletzlicher, einsamer und wohl auch trauriger feiern und vielleicht auch darin gerade jesuanischer.

Aber wir als Kirche werden wieder unser Möglichstes getan haben, um die Menschen spüren zu lassen: "Euch ist heute der Heiland geboren."

Egal wie es kommt: Wir sollten nicht noch mehr Angst zu schüren, sondern mit Unterstützung der Wissenschaft die besten Wege finden, das zu tun, was von jeher unsere Aufgabe ist: "Tröstet, tröstet mein Volk!"