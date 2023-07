Seit März 2020 ist Julia Bönisch Bereichsleiterin Digitale Transformation und Publikationen sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Stiftung Warentest. Davor war sie viele Jahre bei der "Süddeutschen Zeitung", wo sie eine steile Karriere hinlegte – bis in Folge eines kontroversen Artikels die Trennung folgte.

Nach ihrem Abitur studierte sie Journalistik und Betriebswirtschaftslehre an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie schloss das Studium 2005 mit dem Diplom ab und war anschließend zwei Jahre lang in der Entwicklungshilfe tätig.

Ab 2007 arbeitete sie bei der Online-Plattform der "Süddeutschen Zeitung", "sz.de". 2012 wurde sie stellvertretende Chefredakteurin, 2017 sogar Chefredakteurin. Doch dann kam es zum Bruch: 2019 veröffentlichte Bönisch einen Gastbeitrag im Fachmagazin "journalist". Darin kritisierte sie sehr deutlich Führungskultur, den Umgang mit Frauen und die Zusammenarbeit zwischen Verlag und Redaktion.

"Für manche Kolleginnen und Kollegen in der Branche bin ich ein Affront. Frau, Onlinerin, noch keine 40 – damit stehe ich für fast alles, was unbequem und lästig ist: für Veränderung, für Digitalisierung, für einen Generationenwechsel, der auch Frauen an die Spitze bringt", schrieb sie in dem Artikel unter anderem.