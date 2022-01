Was haben die Choreographin Pina Bausch, die Architektin Zaha Hadid und der Tänzer Rudolf Nurejew gemeinsam? Was verbindet die Fliegerin Amelia Earhart, den Programmierer Alan Turing und die Mathematikerin Ada Lovelance?

Erstens, sie alle haben einen Traum! Zweitens, sie brennen für eine Sache und verfolgen diese unermüdlich, gegen alle Widerstände, über alle Hürden hinweg – und schaffen damit Großes für die ganze Menschheit. Sie schaffen aus Träumen neue Wirklichkeiten. Der perfekte Stoff für Kinderbücher!

Die inspirierenden Biografien hat die spanische Autorin María Isabel Sánchez Vegara aus Barcelona gesammelt und unter dem Titel "Little People, Big Dreams" veröffentlicht. Dabei kostete es sie selbst eine lange Zeit und ihre ganzen ersten Ersparnisse, um im Jahr 2012 das erste Buch im Selbstverlag herauszugeben. Heute gibt es mehr als 50 ihrer Kinderbücher auch in deutscher Sprache. In teilweise humorvollen, immer gut verständlichen Texten erzählen sie das Leben von Menschen, die Großartiges geschaffen haben. Von Menschen, die Kraft und Mut geben, an sich selbst zu glauben.

Dabei erzählt jedes einzelne Buch in kurzen, gut verständlichen, manchmal humorvollen Texten chronologisch das Leben einer inspirierenden Persönlichkeit - von Greta Thunberg, Pelé oder Anne Frank, bis hin zu Jane Austen, Simone de Beauvoir oder Ruth Bader Ginsburg. Die Kinderbuchreihe widmet sich Menschen, mit denen man gemeinhin nicht unbedingt ein Kinderbuch verknüpfen würde.

Die Reihe aus dem Insel-Verlag ist herrlich divers. Von den etwa 50 Werken erzählt die Mehrheit das Leben von Frauen. Die Themen Emanzipation, Diskriminierung, Armut oder beispielsweise sexuelle Orientierung werden aufgegriffen – und auch die vielfach mit Genie verbundene Isolation, Melancholie und das Gefühl des "Unverstandenseins".

Jedes Buch wurde von einer anderen Illustratorin/einem anderen Illustratoren gestaltet, so dass die Reihe einheitlich, aber in immer neuem Gewand erscheint. Dabei sind einige Werke sehr klassisch (Alan Touring), andere wagen mehr Moderne (Zaha Hadid), manche sind verspielter (Pina Bausch), andere etwas düster (Ada Lovelace). Aber wie die sorgfältig erzählten Geschichten, so bieten auch die Illustrationen viel Raum zum Entdecken und Träumen.

Manchmal fehlt es etwas an Mut in Wort und Bild: So erwähnt das Werk zu Rudolf Nurejew nur am Rande, dass er homosexuell war und aus dem Grund "beobachtet" wurde, statt diesen Aspekt ausführlicher zu beleuchten. Auch bei Alan Touring oder Amelia Earhart gibt es einen Sprung in der Biografie, den Kinder nicht wirklich verstehen dürften. Auch bei den Übersetzungen gibt es Ungenauigkeiten. So wird von "Giraffen-Köpfen" gesprochen, obwohl Hälse gemeint sind.

Insgesamt hat María Isabel Sánchez Vegara eine wundervolle Buchreihe geschaffen. Sie vereint inspirierende Biografien großer Persönlichkeiten mit einer anschaulichen und kindgerechten Sprache und zeigt, wie große Persönlichkeiten als kleine Menschen angefangen haben. Sie regt an, unermüdlich, stur, allein, hibbelig, traurig oder auch mal überdreht zu sein.

In der Serie "Little People, Big Dreams" sind auf Deutsch mehr als 50 Kinderbücher im Insel Verlag erschienen. Jedes Buch umfasst etwa 40 Seiten. Preis: 13,95 Euro. Hier geht es zum Link zur Buchreihe im Insel-Verlag.

Die Autorin María Isabel Sánchez Vegara auf Instagram.