Das Spirituelle Zentrums im evangelischen Haus Eckstein in Nürnberg bekommt einen neuen Leiter. Peter Hirschberg sei vom gemeinsamen Auswahlgremium der Landeskirche und dem Dekanat Nürnberg für den Posten gewählt worden, teilte das Dekanat Nürnberg mit. Der 61-jährige promovierte Pfarrer werde seinen neuen Dienst auch als Beauftragter für geistliche Übungen in Nordbayern am 1. Januar 2024 beginnen.

Hirschberg hat nach dem Studium als theologischer Referent beim Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs "Begegnung von Christen und Juden", als Leiter des Evangelischen Pilger- und Begegnungszentrum auf dem Ölberg in Jerusalem gearbeitet. Nach einer Zeit als Gemeindepfarrer in Neunkirchen am Main und Hochschul- und Studierendenpfarrer in Bayreuth war er zuletzt acht Jahre Studienleiter im Evangelischen Bildungszentrum Bad Alexandersbad.

Er wolle Menschen "den Reichtum christlicher Spiritualität vermitteln und ihnen durch konkrete Angebote, wie Meditation oder Pilgern, helfen, ihre eigene Spiritualität zu finden oder zu vertiefen", sagte Hirschberg zu seiner Ernennung. Hirschberg bringe "ein breites Spektrum an spirituellen Erfahrungen des christlichen Glaubens und auch anderer Religionen mit", sagte Stadtdekan Jürgen Körnlein. Das werde für die Gemeinden ebenso wie für Menschen, die mit Kirche bisher wenig Berührung hätten, ein wertvoller Beitrag werden.

Hirschberg folgt Pfarrer Oliver Behrendt nach, der das Spirituelle Zentrum aufgebaut hat. Er wolle sich nach 17 Jahren beruflich neu orientieren, hieß es.