Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis

Das christliche Glaubensbekenntnis, das in vielen Gottesdiensten gemeinsam von der Gemeinde gesprochen wird, ist kurz – nur die wichtigsten Grundlagen des Glaubens werden darin genannt. In dem Text tauchen nur drei Namen auf, nämlich Jesus, Maria und Pontius Pilatus.

Und so kam dieser römische Statthalter zu so großer Berühmtheit, dass jeder Christ diesen Namen auch heute noch kennt. Doch vielleicht steht dieser Name für mehr als nur die historische Einordnung und Verortung der Verurteilung von Jesus.

Die historischen Quellen schildern Pontius Pilatus als Machtmenschen. Der eher ängstliche Mann will vor allem keinen Ärger mit Rom. Zunächst versucht er, den angeklagten Jesus zu verteidigen. Die Wortführer, die Jesu Tod forderte, setzen Pilatus offenbar doch gewaltig unter Druck. Sie erklären, Jesus sei ein Aufrührer und damit ein Feind des römischen Kaisers. Und schließlich knickt Pilatus ein - und verkündete völlig teilnahmslos das Todesurteil. Und so kam es, dass Jesus von Nazareth - vermutlich im Jahr 30 unserer Zeitrechnung - am Kreuz starb.