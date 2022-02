Luisa Neubauer: In aller Kürze

Luisa Neubauer wird am 21. April 1996 in Hamburg geboren. 2019 absolviert sie ein Bachelorstudium in Geografie und studiert Ressourcenanalyse- und -management im Master an der Georg-August-Universität Göttingen. Neubauer engagiert sich früh als Klimaaktivistin. Nach ihrem Schulabschluss schreibt sie für das Greenpeace Magazin, koordiniert Kampagnen für die Klimaschutzorganisation "Fossil Free Deutschland". Daneben ist sie Jugendbotschafterin für die Organisation "One". 2018 verfasst sie mit anderen Aktivisten einen offenen Brief gegen das Vorgehen des Energiekonzerns RWE im Hambacher Forst. Im Dezember 2018 ist sie als Jugendbeobachterin zur Klimakonferenz in Katowice eingeladen, wo sie zum ersten Mal auf Greta Thunberg trifft. 2019 organisiert sie die erste "Fridays for Future"-Demonstration in Deutschland. Von da an ist sie als Sprecherin für "Fridays for Future" Deutschland in Talkshows und Pressegesprächen präsent.

Als sie 2019 ihre erste "Fridays for Future"-Demonstration organisierte, glaubte Luisa Neubauer noch an ein Projekt. Etwas, das vielleicht "zwei, drei Monate" dauern würde. Doch die Bewegung wuchs. Zeitungen betitelten die gebürtige Hamburgerin bald als die "deutsche Greta Thunberg". Inzwischen ist Luisa Neubauer seit mehreren Jahren Sprecherin für "Fridays for Future" in Deutschland, für eine nachhaltige Klimapolitik. Und damit für die nächste Generation. Besonders junge Frauen sehen sie als Vorbild, eben eine "deutsche Greta Thunberg". Dabei war Neubauer schon lange vorher aktiv.

Sie sei mit starken Frauen aufgewachsen, sagt sie in einem Interview. Ihre Großmutter habe Friedens- und Umweltgruppen gegründet und sie schon früh zu Veranstaltungen mitgenommen

Luisa Neubauer ist selten inaktiv. Über Facebook und E-Mail ist sie schwer erreichbar. "At the moment many inquiries reach me", so die automatische Antwort. Umweltschutz ist ihr Projekt, und das seit Jahren. Nach dem Abitur schreibt Neubauer zunächst für das Greenpeace Magazin. In Tansania arbeitet sie für ein Hilfsprojekt, hilft dabei, Wasserleitungen zu verlegen. Für die NGO "One" setzt sie sich gegen Armut in Afrika ein.

Greta Thunberg traf sie zum ersten Mal im Dezember 2018 – zur Klimakonferenz in der polnischen Stadt Katowice. "Fridays For Future gab es in Deutschland bis dahin nicht, ein Kohleausstieg 2038 war eine radikale Idee & Talkshows zum Klima eine absolute Ausnahme", wird sie drei Jahre später auf Twitter schreiben. "Und dann kam die Bewegung. What a ride."

Heute, vor genau 3 Jahren bin ich auf der Klimakonferenz in @GretaThunberg reingelaufen. Fridays For Future gab es in Deutschland bis dahin nicht, ein Kohleausstieg 2038 war eine radikale Idee & Talkshows zum Klima eine absolute Ausnahme. Und dann kam die Bewegung. What a ride. pic.twitter.com/5kNmo2US9l — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) December 4, 2021

Thunberg, damals 15 Jahre alt, sorgte mit ihrer dreiminütigen Rede weltweit für Aufsehen. "Ihr seid nicht erwachsen genug, die Wahrheit zu sagen", sagte Thunberg. "Uns gehen die Entschuldigungen aus, ebenso wie die Zeit." Das Video bekam auf Nachrichtenkanälen Hunderttausende Klicks. Und Neubauer schloss sich der Schwedin an, organisierte im Februar 2019 die ersten "Fridays for Future"-Demos in Deutschland.

Neubauer wollte aber nicht einfach eine "deutsche Greta Thunberg" sein. Mit ihren 22 Jahren war sie keine Schülerin mehr. Damals studierte sie Geografie in Göttingen. In der Klimaschutzszene Deutschland war Neubauer keine Unbekannte. Im Oktober 2018 protestierte sie gegen den Energiekonzern RWE und sein Vorgehen im Hambacher Forst. In einer Fernsehdokumentation sagte Neubauer: