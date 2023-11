Jubiläum

Loriot wird 100: Inbegriff des feinsinnigen Humoristen

Ach was, schon ein Jahrhundert: Am 12. November 1923 kam Loriot zur Welt. Der Karikaturist, Schauspieler, Regisseur, Mops- und Opern-Liebhaber gilt über seinen Tod hinaus als unsterblicher Humorist. Jahrzehntelang lebte er am Starnberger See.