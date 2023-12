Landesbischof Christian Kopp, München: "Setz dich für Frieden ein! Trau dich!"

Der bayerische Landesbischof Christian Kopp hat die Menschen zum Einsatz für Frieden aufgerufen. Man spüre gerade an den Weihnachtstagen so sehr, wie wichtig Frieden ist, sagte er am Montag im Weihnachtsgottesdienst in der Münchner St. Matthäuskirche laut Manuskript:

"Ich will mich für Frieden einsetzen und bitte Sie und euch: Tut das auch." Egal, ob in der Familie, bei den Nachbarn, im Verein oder in der Kirchengemeinde, im Internet oder bei politischen Diskussionen, sagte Kopp: "Setz dich für Frieden ein! Trau dich!"

Die Welt habe in den vergangenen beiden Jahren wieder schmerzlich erfahren müssen, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, erläuterte der Landesbischof im Gottesdienst, der auch im Fernsehen live übertragen wurde. Das Leid der Menschen in Israel schreie zum Himmel, "das Leid der Menschen in Gaza - wir klagen zu Gott". Mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen sagte Kopp: "Es werden wohl beide Seiten lernen müssen, in zwei Staaten miteinander zu leben." Es brauche vernünftige Regelungen der Koexistenz.

Der evangelische Theologe warb dafür, sich angesichts solcher schrecklichen Ereignisse weltweit Trost zu suchen. Die "Trostfähigkeit" der Menschen sei "an sich eine hervorragende Eigenschaft", sagte Kopp: "Nur hat sich der Mensch einreden lassen und angewöhnt, dass Trost schwach ist." In einer Welt, in der sich Menschen als ihre eigenen und einzigen Herrscher verstehen wollen, habe Trost "keinen guten Ruf". Wer sich jedoch für Frieden einsetze, der brauche auch Trost: "Weihnachten ist ein Ausflug ins Trostland."

Gisela Bornowski, Würzburg: Auf das Gute besinnen

Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski hat zu Weihnachten dazu aufgerufen, sich auf das Gute im eigenen Leben zu besinnen. Sie wisse zwar, dass manche "in diesen Zeiten wirklich sparen" müssen, weil alles teurer geworden ist, sagte Bornowski am Montag in der Würzburger St. Johanniskirche in ihrer Predigt zum ersten Weihnachtsfeiertag: "Aber vielen von uns geht es richtig gut." Die täglichen Bilder aus Kriegsgebieten "machen mich sehr dankbar, dass wir in Frieden leben dürfen".

Bornowski sagte, sie wisse, dass vergangenes Jahr "viele Träume geplatzt sind" angesichts der weltweiten Krisen und der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Entwicklung. Ein eigenes Haus etwa sei für viele "in weite Ferne gerückt", erläuterte sie laut Redemanuskript: "Und ich weiß, das will ich ausdrücklich sagen: dass manche ganz zu Recht jammern und auch finanzielle Sorgen haben!" Doch das Gros hierzulande müsse keine existenziellen Ängste haben: "Wir sind reich - auch finanziell gesehen" und im Vergleich mit anderen.

Für die Regionalbischöfin gehören Geschenke - auch wenn sie dieses Jahr vielleicht bei dem ein oder anderen etwas kleiner sein mögen - zu Weihnachten einfach dazu. Dem oft gesagten Satz "Dieses Jahr schenken wir uns nix", misstrauten die meisten zurecht: "Vermutlich lagen sie richtig. Bei uns hat diese Abmachung noch nie geklappt", gestand Bornowski. Und ohne Not müsse man auch nicht auf Geschenke verzichten, denn Christen erinnerten an Weihnachten schließlich daran, "dass Gott uns reich beschenkt hat".

Axel Piper, Augsburg: Kriege sind nicht gottgemäß

Kriege sind nach Überzeugung des Augsburger evangelischen Regionalbischofs Axel Piper nicht gottgemäß. Als Beispiele nannte er in seiner Predigt an Heiligabend in der Augsburger Ulrichskirche laut vorab verbreitetem Manuskript "die Raketen auf Israel, die Granaten in der Ostukraine, die Bomben auf Wohnhäuser in Gaza, Menschen, die im Mittelmeer hilflos ertrinken, Väter und Mütter, die in Geiselhaft ein Martyrium erleiden".

"Nie und nimmer dürfen wir uns damit abfinden. Gott will die andere Welt, die Menschliche", sagte Piper weiter. Sein Licht erstrahle im Dunkel der Welt. "Wie sehr brauchen wir seine Lichtkraft inmitten der tosenden Gewalt, inmitten der furchtbaren Kriegsereignisse, inmitten des Terrors, der nicht nur Israel erschütterte, inmitten all des Leids." Gott stoße die Menschen immer neu an, Herzen und Hände dem Frieden zu reichen und nicht dem Krieg.

Kardinal Marx, München: "Gerade jetzt in Freude Weihnachten feiern"

Kardinal Reinhard Marx ruft dazu auf, gerade jetzt, in Zeiten von Krieg und Krisen, Weihnachten zu feiern. Das Fest erinnere "uns an einige Grundsätze, ohne die wir die Probleme der Welt nicht lösen und ein gutes Miteinander nicht nachhaltig aufbauen können", sagte der Erzbischof von München und Freising laut Manuskript in seiner Weihnachtspredigt an Heiligabend im Münchner Liebfrauendom. Marx stellte das Feiern der Weihnacht damit in den Gegensatz zu "einfachen Antworten", Verschwörungserzählungen und Schuldzuweisungen.

Insbesondere das Überwinden von Gewalt als ein zentrales Motiv von Weihnachten müsse in den Mittelpunkt gerückt werden, betonte Marx: "Im weihnachtlichen Bild der Mutter mit dem Kind, das wir in allen Krippen sehen, wird uns eine Darstellung der absoluten Gewaltlosigkeit als Leitbild vorgestellt." Bei "allem notwendigen Recht auf Selbstverteidigung" müsse auch klar sein, "dass nur in der Überwindung der Gewalt der Frieden gefunden werden kann". Für den Frieden brauche es die "Bereitschaft zu einem gerechten Ausgleich, zu einem gerechten Frieden, ja, zu einem neuen, vielleicht sogar versöhnten Miteinander".

Der Erzbischof forderte dazu auf, vom Frieden zu erzählen. So könnten Möglichkeiten aufgezeigt werden und Hoffnung könne wachsen. "Dazu ermutigt Weihnachten. Die Geschichte der Geburt des Kindes von Bethlehem, die Überzeugung, dass Gott Mensch geworden ist, ist eine unzerstörbare Kraftquelle dafür." Auch ganz persönlich gelte es, "die Geschichten zu erzählen, die uns aufbauen, die Mut machen, an die Augenblicke in unserem Leben erinnern, die voller Liebe und Freude waren, die uns Hoffnung geschenkt haben".