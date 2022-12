Waagerecht

1 Isabell Werth nackt auf Weihegold? Pirouette, Piaffe & Co. 9 Feiern dann Sie die Erscheinung des Herrn! 13 Für Klassenlotterie und Kreisliga 14 Nachlässig reizend 16 Wir sitzen rückwärts drauf, was mit As der Enkel Lieblinge 18 Griechischer Blökmann? Flusslauf! Schmuckband! 20 Links nicht nur in Leipzig 21 Steineichenreich mit Hafen? Ihre ­Raiders spielen jetzt in Las Vegas 23 Hört Rimini-Papagallo ungern 25 Schallplatte lässt Ahorn im Gebirge erklingen 26 Polar-Hirsch auf der windabgewandten Seite? Entfernt Inhalt 27 Macht Aas zum Träger der Welt 28 Eesti Interneti 29 Eine Oper, die Verdi aus Rainen schuf? Oder waren es Arienn? 31 Das (Skat)Spiel der Könige? 32 Das können Sie in diese tr. 33 NRW-Kreis verformt Else zum perfekten Oval 35 Das ist untergeg., liebe Reichsbürger, dafür braucht man kein abgeschlossenes Promotionsstud.! 36 Der kleine Bruder des Sch...-Worts 40 Das und das ist Existenz, das mit Fach ist doch recht simpel 41 Macht Computer-LAN zur IT-Anfängerin 42 Der goldene Schein der Heiligen 43 Abkürzung von Augsburg nach Österreich 44 Das brauchen Sie im Weihnachtsrätsel unbedingt, die braucht Europa unbedingt 45 Damit wird die Habe zur Küchenplage 46 Großer Tourismus in Gütersloh 47 Radius rund um Regensburg 48 So jauchzet, all ihr Frommen, so singet und seid froh!

Senkrecht

1 14 zeigt ausschnittsweise viel davon 2 Wo finanziell gehobelt wird, fallen sie? Jedenfalls, wenn man Malu Dreyers Dienstwagenkennzeichen in die Spaäne injiziert (Verzeihung) 3 "Du musst verstehn! Aus Eins mach’ Zehn, und Zwei lass gehn?...", beginnt Goethe zufolge jenes der Hexen 4 Ein lutherischer Pfarrer namens Friedrich Mühlenberg war der erste, noch bis Anfang Januar ist dieser Sprecher eine Madam 5 Schaumburgs Anteil am Cashgeschäft 6 Dieses und … 7 … dieses strahlende Element wird zusammengesetzt in London beigesetzt 8 Dreifingertier von künstlicher Intelligenz? 10 Die lateinischen Flügel Alabamas 11 Ein solcher Sender ist ein Hirsch (beispielsweise) 12 Was hinterm Po angeberisch klingt, sorgt mit Gel für Rückenwind 15 Wird heute häufig nach Knacklaut ausgesprochen 17 Hingerotztes Adjektiv nicht nur für Opel-Fahrer 19 Was sich liegend in Gilden versteckt, ist gelinde gesagt ziemlich bedauernswert 22 Keine englische Papageienratte, sondern biblischer Bootsliegeplatz 24 Spanisches Temperament bei Werner (!) Bremens? 30 Die römische Hälfte von 41 34 Von französischer Bergspitze aufgenommenes Digitalfoto? 36 Ist bloß Licht im Koran! 37 Ist Ihnen in Frankens Fluren bestimmt schon mal begegnet 38 Frühmorgendliches Werk auf Schiffen 39 Gewichtige chinesische Identifikationsnummer?