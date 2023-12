Deutschland hat eine lebendige Kultur mit vielen verschiedenen Religionsgemeinschaften. Der Kalender Weltreligionen 2024 liefert eine Übersicht mit allen wichtigen Fest- und Feiertage der fünf großen Weltreligionen im Überblick.

Wenn wir mehr erfahren über andere Religionsgemeinschaften und ihre Sitten und Gebräuche, steigt unser Verständnis füreinander. Mit unserem Kalender könnt Ihr die verschiedenen Feier- und Gedenktage leicht im Blick behalten.

Du kannst den Kalender kostenlos Downloaden oder bei uns im Shop bestellen. Der interreligiöse Kalender 2024 im Format A2 kann leicht an einer Schultafel oder einer Pinnwand befestigt werden. Auf dem Kalender ist so viel Platz, dass auch eigene Ereignisse und Termine in den Kalender eingetragen werden können - wie zum Beispiel Geburtstage oder andere wichtige Termine des Jahres.

Der Plakat-Kalender wird für den Versand gefaltet.

Weltreligionen-Kalender 2024 im Religionsunterricht verwenden

Der Kalender kann zum Beispiel im Religionsunterricht verwendet werden, wenn es um die verschiedenen Weltreligionen geht. Es könnten von dem Schüler und den Schülerinnen Referate zu Feiertagen und der jeweiligen Religion gehalten werden. Damit entwickeln die Schüler und Schülerinnen die Kompetenz, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den verschiedenen Religion zu sehen. Daraus kann der interreligiöser Dialog gestärkt werden.

Kalender Weltreligionen 2024 als PDF im Format A4 kostenlos downloaden

Der Kalender Weltreligionen 2024 kann auch kostenlos als PDF heruntergeladen werden.

Hier ist der Link zum Kalender Weltreligionen 2024 als PDF.