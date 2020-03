Andachten als Anti-Corona-Therapie

ACT bedeutet "Anti Corona Therapie" und ist unsere tägliche Dosis Durchhaltevermögen...

Viele sind zu Hause, die Gottesdienste fallen aus, das kirchliche Gemeindeleben ändert sich. Wir wollen die Menschen in Bayern verbinden mit positiven Impulsen und Erfahrungen.

Wir berichten über Kirchengemeinden, die Kerzen ins Fenster stellen, über Pfarrerinnen und Pfarrer, die spontan einen Radio-Gottesdienst halten, wie trotz Stress, Homeoffice oder Quarantäne der Glaube wächst und trägt. Sie können täglich an den Audio-Beiträgen teilhaben und sie über verschiedene Kanäle konsumieren.

Wer die Andachten über den Messenger-Dienst Threema zugeschickt möchte, kann seine Threema ID oder Handynummer an unseren Redakteur Christoph Lefherz mailen unter der Adresse act@epv.de.

Alle Beiträge finden Sie zudem auf unserem Youtube-Kanal.

Mittwoch, 18. März 2020 - Fake Fallen!

Peinlich aber wahr – ich bin auch auf so 'ne Corona-Fake-News hereingefallen! Sie kam so unschuldig und überzeugend per Whatsapp, und ich hab sie gleich zweimal geteilt. Tja, war leider nicht echt, zumindest nicht der Ursprung der Geschichte mit der Universitätsklinik Wien. Ob der Inhalt vielleicht doch stimmt, das klären gerade die Experten. Neugierig geworden? Reinhören!