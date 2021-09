Der Holocaust-Überlebende Walter Joelsen (95) begrüßt ASF-Freiwillige in Dachau

Walter Joelsen (r.) 2018 in der Versöhnungskirche in Dachau - am Sonntag wird der 95-Jährige hier wieder beim Gottesdienst dabei sein.

Mit einem Jahr Verzögerung, bedingt durch das Coronavirus, ist es nun soweit: Die beiden neuen Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) haben in der KZ-Gedenkstätte Dachau ihren Dienst begonnen.

Neue ASF-Freiwillige werden bei Gottesdienst begrüßt

Die Ukrainerin Zoriana Shainiuk (30) und die Russin Ionna Taigacheva (23) werden am kommenden Sonntag (19. September 2021, 11 Uhr) im Rahmen eines Gottesdienstes in der Versöhnungskirche vorgestellt.

In der Kirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte in Dachau gibt es außerdem einen besonderen Gast: Walter Joelsen. Der mittlerweile 95-jährige NS-Verfolgte und evangelische Pfarrer wird die beiden Frauen begrüßen.

Walter Joelsen (95) predigte lange Jahre in der Versöhnungskirche

Der heute 95-Jährige wurde 1926 in eine evangelische Münchner Familie geboren. Da sein Vater jüdischer Herkunft war, wurde er in seiner Kindheit verfolgt und ausgegrenzt. Im Alter von 18 Jahren wurde er nach Thüringen in ein Zwangsarbeiter Lager verschleppt. Nach der Befreiung des Lagers holte Joelsen das Abitur nach, studierte evangelische Theologie, wurde Pfarrer und Journalist. Ab 1998 hielt er über viele Jahre regelmäßig Gottesdienste in der Versöhnungskirche und ist in der KZ-Gedenkstätte Dachau noch immer als Zeitzeuge aktiv.