Bayerischer Flüchtlingsrat fordert schnelle Aufnahme von Afghan*innen

In einem offenen Brief an den bayerischen Innenminister fordert der Bayerische Flüchtlingsrat rasche und direkte Unterstützung für Afghan*innen. Innerhalb weniger Tage unterzeichneten ihn 47 Organisationen und 221 Einzelpersonen in Bayern.

"Gemeinsam mit einer Vielzahl an Organisationen und engagierten Einzelpersonen fordern wir: ‚Bayern, zeig dich solidarisch!‘ Eine breite Zivilgesellschaft fordert von der Bayerischen Regierung, insbesondere dem Innen- und Integrationsministerium, eine angemessene und zügige Umsetzung der Forderungen," erklärt Stephan Dünnwald, Sprecher vom Bayerischen Flüchtlingsrat.

Der Brief erhebt vier zentrale Forderungen: