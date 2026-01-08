Wenn die "New York Times" es sagt, glauben wir es plötzlich. Bayreuth ist eine Stadt, die man erst so richtig gut findet, wenn ein amerikanisches Medium sie mit dicken Lettern als eines von "52 Places to Go" auszeichnet. Vorher ist es "ja ganz nett", "kennt man halt". Und dann kommt die "New York Times" um die Ecke, setzt Bayreuth als einzigen deutschen Ort auf die Liste für 2026 – und plötzlich war Bayreuth schon immer ein Geheimtipp.

Wagner-Festspiele 2026: große Kunst, große Technik

Ja, der Magnet sind die Festspiele, die 2026 ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Es geht um große Kunst, große Gefühle und in diesem Jahr sogar um große Technik: KI-Unterstützung beim "Ring", dazu "Rienzi" als besondere Programmnummer. Und weil Bayreuth weiß, dass nicht alle an Karten kommen, gibt es die charmante Alternative: kostenlose Open-Air-Termine im Festspielsommer.

Wer Bayreuth jedoch nur auf Wagner reduziert, verpasst die anderen tollen Orte. Diese Stadt kann Barock und bodenständig, UNESCO-Glanz und "Komm, wir gehen noch schnell auf ein Bier".

Mehr als Wagner: Bayreuths klassische Highlights

Markgräfliches Opernhaus: nicht nur hübsch, sondern ein echtes "Was zur Hölle, das steht hier einfach rum?!"-Gebäude.

nicht nur hübsch, sondern ein echtes "Was zur Hölle, das steht hier einfach rum?!"-Gebäude. Eremitage: Grotten, Springbrunnen, diese Mischung aus Park und Theaterkulisse, in der man sofort 30 Prozent entspannter läuft.

Grotten, Springbrunnen, diese Mischung aus Park und Theaterkulisse, in der man sofort 30 Prozent entspannter läuft. Neues Schloss & Hofgarten : Der Spaziergang, der für einen Kurzurlaub taugt.

: Der Spaziergang, der für einen Kurzurlaub taugt. Haus Wahnfried und Wagner-Museum: Kulturgeschichte zum Anfassen, auch für Menschen ohne Opern-Abo.

Kulturgeschichte zum Anfassen, auch für Menschen ohne Opern-Abo. Festspielhaus: Selbst ohne Vorstellung wirkt der Ort gigantisch.

Bayreuth ist auch für Leute gut, die lieber schauen, lesen und staunen als "noch ein Schloss, noch ein Park" sagen. Das Kunstmuseum hat regelmäßig Ausstellungen und das Urwelt-Museum liefert Dinosaurier und Fossilien für alle, die sich kurz wieder wie acht Jahre alt fühlen wollen. Und wer es literarisch mag, für den ist Jean Paul hier mehr als nur ein Name.

Kulinarik und Bierkultur: Entschleunigen mit Genuss

In Bayreuth kann man komplett entschleunigen. Wie wäre es mit einem Kaffee am Morgen in einem kleinen Café, der nicht nach Einheitsplörre schmeckt? Mittags gibt es fränkische Küche, die bodenständig und garantiert nicht kalorienarm ist. Danach Bierkultur, denn in Bayreuth ist Bier kein "Lifestyle", sondern Handwerk.

Abends geht man in die Innenstadt, auf den Marktplatz oder in die Maximilianstraße, um Menschen zu beobachten, zu reden und das Leben zu genießen.

Das sind die Orte in Bayreuth, die keinen internationalen Hype brauchen.

Geheimtipps abseits des Hypes

Kirchen : Schlosskirche, Ordenskirche und Spitalkirche. Das sind Orte, die man oft nur "von außen kennt", bis man einmal hineingeht und merkt, wie schön Ruhe sein kann.

: Schlosskirche, Ordenskirche und Spitalkirche. Das sind Orte, die man oft nur "von außen kennt", bis man einmal hineingeht und merkt, wie schön Ruhe sein kann. Natur : Röhrensee, Wilhelminenaue, Botanischer Garten – ideal für Familien und, um mal den Kopf freizubekommen. Gerade der Botanische Garten kann Kindern zeigen, dass "Natur" mehr ist als ein Bildschirmschoner.

: Röhrensee, Wilhelminenaue, Botanischer Garten – ideal für Familien und, um mal den Kopf freizubekommen. Gerade der Botanische Garten kann Kindern zeigen, dass "Natur" mehr ist als ein Bildschirmschoner. Gassenviertel: urige und charmante Seite von Bayreuth.

Bayreuth als Ausgangspunkt für Tagesausflüge

Wer Bayreuth als Basis nimmt, hat das Luxusproblem, dass "kurz raus" in alle Richtungen funktioniert: Die Fränkische Schweiz mit ihren Felsen und Höhlen, das Fichtelgebirge mit dem Ochsenkopf und der Frankenwald für Naturburschen.

Und wer es schön verspielt mag, für den sind das Schloss Fantaisie in Donndorf, Sanspareil bei Wonsees und das Sommernachtsfest im Hofgarten im Sommer genau das Richtige. Man kann hier eine ganze Woche Urlaub machen, ohne einmal das Gefühl zu haben, man "müsste" woanders hin.

Der eigentliche Ritterschlag ist: Bayreuth wird nicht erst schön, weil eine Zeitung aus New York das schreibt. Bayreuth war es vorher schon. Nur wir Einheimischen sind manchmal erstaunlich begabt darin, das zu übersehen, weil Baustellen, Alltagsstress und das typische "Woanders ist bestimmt mehr los" den Blick verhüllen.