Schulangst ist keine Seltenheit: Studien zeigen, dass fast die Hälfte aller Schüler*innen psychisch belastet ist. Ob Prüfungsangst, Angst vor Mobbing oder Trennungsängste – Schulangst kann sich in körperlichen Beschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit oder Schlaflosigkeit äußern.

Hier sind zehn praktische Tipps, wie Eltern ihr Kind unterstützen können.

1. Frühzeitig Anzeichen erkennen

Häufige Signale sind Bauchschmerzen, Übelkeit, Schlafprobleme, Zittern oder Schweißausbrüche am Morgen. Auch ständige Krankschreibungen ohne organische Ursachen können ein Hinweis sein.

2. Angst ernst nehmen, nicht herunterspielen

Schulangst ist real und kann das Lernen und die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Ignorieren verschärft die Problematik.

3. Unterschied zwischen Schulangst und Schulphobie kennen

Schulangst: Angst vor bestimmten Schulsituationen, Prüfungen oder Mobbing.

Schulphobie: Starke Trennungsangst, die Kinder daran hindert, sich von Bezugspersonen zu lösen.

4. Vermeidung vermeiden

Vermeiden Kinder Situationen, verstärkt sich die Angst ("Teufelskreis"). Wichtig ist es, gemeinsam Strategien zu entwickeln, um Ängste Schritt für Schritt zu überwinden.

5. Offene Gespräche führen

Sprecht regelmäßig mit eurem Kind über Sorgen und Ängste. Zeigt Verständnis, ohne zu drängen. Das entlastet und signalisiert: "Ich bin für dich da."

6. Kleine Schritte planen

Ein langsamer Wiedereinstieg, etwa erst kurze Schulzeiten oder Begleitung zum Schulweg, kann die Angst reduzieren. Positives Feedback auf kleine Fortschritte motiviert.

7. Schule und Lehrkräfte einbeziehen

Lehrkräfte können Alarmsignale erkennen und pädagogische Unterstützung anbieten. Gemeinsame Strategien helfen, dass Kinder sich im Schulalltag sicherer fühlen.

8. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen

Bei starken Ängsten oder Schulverweigerung sollte ein Kinder- und Jugendpsychiater oder Psychotherapeut eingeschaltet werden. Je schneller, desto besser für den Lernerfolg.

9. Angstreduzierende Routinen zuhause schaffen

Feste Schlafenszeiten, gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung helfen Kindern, das allgemeine Stresslevel zu senken und die Resilienz zu erhöhen.

10. Übergänge bewusst begleiten

Besonders der Wechsel von Grundschule zur weiterführenden Schule ist belastend. Projekte wie "Cre5cendo" am Christian-Ernst-Gymnasium Erlangen zeigen: Begleitung durch ältere Schüler, individuelle Förderung und persönliche Unterstützung erleichtern den Übergang.