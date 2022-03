Zweimal im Jahr kommt in der Evangelischen Kirche die Landessynode zusammen. Sie bestimmt weitgehend den Kurs der Landeskirche und trifft wichtige Entscheidungen für die über 2 Millionen bayerischen Protestantinnen und Protestanten. In dieser Woche tagen die rund 100 Synodalen in Geiselwind – und zwar seit Langem erstmal wieder in Präsenz.