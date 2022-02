Gedenkstätten und Erinnerungsarbeit

Auf dem Hesselberg entsteht ein Dokumentationsort für die Geschichte des Bergs

Seit mehr als einem Jahr arbeiten Mitarbeiter des Evangelischen Bildungszentrums an Plänen für einen Dokumentationsort zur Geschichte des Hesselbergs. Seine Geschichte und Rolle in der NS-Zeit prägen die Menschen in der Umgebung seit vielen Jahren.