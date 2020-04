"Größte digitale Fortbildung Bayerns": Welche Probleme und Chancen die Corona-Krise für Schulen birgt

Wie überall in Deutschland stehen Schüler und Schülerinnen am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Würzburg momentan vor verschlossenen Türen.

Statt zu unterrichten und sich unmittelbar mit Schülern auszutauschen, sitzen Lehrerinnen und Lehrer aktuell in ihren eigenen vier Wänden.

Wie bei vielen, die nun aus dem Homeoffice heraus arbeiten, stehen auch bei ihnen Videokonferenzen, Telefonate, E-Mails und die Kommunikation über Online-Plattformen auf der Agenda, wie Sebastian Singer, Studiendirektor am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Würzburg, Sonntagsblatt.de erklärt.

Um trotz der andauernden Schulschließungen einen Unterricht zuhause zu ermöglichen, müssen Lehrkräfte nun erfinderisch werden.

Besondere Rolle des Religionsunterrichts in der Krise

Seit den Schulschließungen am 16. März ist also nichts mehr, wie es war. Oder? "Eigentlich war der 16. März ein Termin, der alles wieder zurechtgerückt hat", findet die Schulbeauftragte des Dekanats Würzburg, Pfarrerin Irene Wildfeuer. Die Sorgen und Unsicherheiten im Schulalltag in Zeiten von Corona hätten sich durch die behördliche Vorgabe aufgelöst.

Manche Lehrer hätten sich zu dem Zeitpunkt sowieso schon in Quarantäne befunden und bei den Schülern habe die Verbreitung von COVID-19 zu Verunsicherung geführt. Viele hätten sich Gedanken über Verantwortung für andere und das Thema Tod und Sterben gemacht.

In den Wochen seit den ersten Meldungen über Corona-Erkrankungen habe der Religionsunterricht deshalb "eine besondere Aufgabe" gehabt, verdeutlicht Wildfeuer: "Wann sonst denkt man in der Schule über diese Dinge nach - oder über Werte wie Nächstenliebe?"

Großer Respekt vor Schülern und Lehrern

Natürlich bedeutet die Umstellung von persönlichem Schulunterricht zu "Homeschooling" nun eine digitale und pädagogische Herausforderung – und zwar für alle am Schulalltag Beteiligten.

Der 44-jährige Singer spricht aus Lehrersicht gar von der "größten digitalen Fortbildung Bayerns". Auch wenn Online-Lernplattformen für viele fortgebildete Kollegen und Kolleginnen kein Neuland seien, müssten nun weitere Möglichkeiten gesucht werden, um "das Lernen zu Hause attraktiv zu halten".

Er habe zudem "riesigen Respekt für die Art, wie unsere Schüler und deren Eltern die Herausforderungen bisher meistern", besonders, wenn Eltern Kinder an verschiedenen Schulen hätten.

Technische Probleme und das Thema Datenschutz

Beim Aufbauen einer digitalen Version von Unterricht stoßen Lehrkräfte vor allem aber auf technische Hindernisse: Nicht nur das berühmte Versagen der überlasteten Lernplattform Mebis am ersten Montag nach Verkündigung der Schulschließungen in Bayern, auch "die Frage der Hardwareausstattung zuhause" stelle alle vor Probleme, so Singer.

Im Hinblick auf diverse Netzwerke, die momentan zum Austausch zwischen Lehrern und Schülern genutzt werden, gelte laut Singer die Devise:

"Die besten Lösungen sind die, bei denen die Schüler sich nicht bei einem Anbieter registrieren müssen und möglichst wenige Daten von sich preisgeben."

Speziell für den Religionsunterricht weist Wildfeuer auf die Medienstelle des Evangelischen Schulreferats Würzburg hin, die eine Reihe digitaler Medien für das Unterrichten biete.

Am Matthias-Grünewald-Gymnasium sind zudem Offenheit und Experimentierfreude der Lehrkräfte gefragt. Für Singer steht fest: "Insbesondere, wenn neue Themen oder Unterrichtsinhalte vermittelt werden, kann dies nicht nachhaltig durch das Zusenden von Arbeitsblättern geschehen." Deshalb würden Lehrerinnen und Lehrer nun auch Erklärvideos drehen.