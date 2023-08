Los geht es mit der Markgrafenkirche Seibelsdorf. Sie ist eines der vielen Bauwerke, die rund um Bayreuth und Kulmbach in der Markgrafenzeit des 18. Jahrhunderts entstanden sind. Die Seibelsdorfer Markgrafenkirche hat für unseren Redakteurskollegen Micha Götz eine ganz besondere Bedeutung. Er ist dort getauft und konfirmiert worden. Schon als Kind hat er die Gottesdienste geliebt, weil es in der Kirche immer so viel zu entdecken gab.

Das Taufbecken der Markgrafenkirche als Tattoo

Warum er aber der Kirche so verbunden ist, dass er sich sogar das Taufbecken als Tattoo stechen ließ, das hat einen sehr persönlichen Hintergrund. "Viele fragen mich: ' Was hast du denn da für ein Tattoo?' Dann sage ich, 'das ist mein Taufbecken' und sie sagen, 'bist du denn so christlich?' - ja bin ich."

In der Markgrafenkirche in Benk am Rande des Fichtelgebirges spielt TVO-Zuschauer Thorsten Pöhlmann seit einigen Jahren Orgel. Mit der Zeit ist die Orgel sein Lieblingsplatz geworden und er beschloss, dass er diesen für ihn so besonderen Ort gerne bei Grüß Gott Oberfranken vorstellen möchte. Denn er findet, dass die Benker Orgel sehr gut in die Kirche gebaut worden ist. Es gibt seiner Meinung nach viele Orgeln, die zu leise oder zu laut klingen, doch die Akustik der Benker Orgel passt sehr gut in die Kirche.

"Wenn man die Orgel richtig laut spielt, ist es nicht so, dass man sich die Ohren zuhalten muss. Und wenn man sehr leise spielt trägt die Barockakustik sehr gut."

Auch Bobengrün ist ein Lieblingsplatz: Das kleine Dorf, mitten im Naturpark Frankenwald, ist überregional bekannt durch die Open-Air-Pfingsttagung mitten im Wald, die dort jährlich stattfindet. Dort sorgt Tobias Schwarz für den guten Ton. Was das ganze Jahr über einfach nur Wald ist, wird an Pfingsten zum kunterbunten Mix zwischen Jung und Alt, Kindern und allen Gesellschaftsschichten. Tobias Schwarz liebt das:

"Einfach die Gemeinschaft hier, das macht den Ort ganz besonders und natürlich die Atmosphäre: Wir sind mitten im Wald. Das ist Natur pur hier."

Arbeiten im Schloss

Bibliothekarin und Heimatpflegerin Isolde Kalter stellt uns ihren Arbeitsplatz als Lieblingsplatz vor: Sie arbeitet auf Schloss Ehrenburg in der Landesbibliothek Coburg.

"Solche Säle hat man sonst nicht als Arbeitsplatz."

In ihrem Schatzarchiv hat sie auch ganz besondere Bibeln entdeckt. Besonders schön findet sie die persönlichen Einträge in der Bibel. Daher hat jede Bibel eine eigene Geschichte und das macht das Leben der vergangenen Generationen wieder viel greifbarer für uns heute.