Gleich im ersten Beitrag stellen wir Klaus Knorr aus Mainleus vor, der nicht nur Unternehmer mit Leib und Seele ist, sondern auch Klimaschützer. Er kümmert sich um einen von Regenwasser gespeisten "Himmelsweiher" mitten im Wald und um eine Streuobstwiese, auf der 100 verschiedene Obstsorten wachsen. Auf diese Weise will er seinen Teil dazu beitragen, die Schöpfung zu erhalten.

"Es ist keine Plantage in dem Sinn, dass man sagt, es geht auf Erwerb, sondern es geht um die Vielfalt, um die Natur."

Wie sich der Klimawandel auf Landwirtschaft und Ernte in der Region auswirkt, das berichtet Andreas Ritter, ein Landwirt aus Markleuthen. Unsere Reporterin hat bei seiner Kartoffelernte mitgeholfen und dabei erfahren, welche Lösungsansätze Ritter angesichts Hitze und Trockenheit verfolgt.

"Wir können Raketen auf den Mond schießen, Autos auf dem Mars fahren lassen, aber wir verstehen immer noch nicht, wovon wir wirklich leben: wir leben von 20cm Boden und dass es ab und zu mal regnet."

Die Arbeit als Biolandwirt ist nicht immer leicht mit all den Vorschriften und gesetzlichen Auflagen. Doch Andreas Ritter gibt nicht so schnell auf. Er ist mit der Scholle aufgewachsen und sein Herz hängt daran.

Ein Kirchplatz im Sinne der Schöpfung

Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Staatsminister Thorsten Glauber waren in der Christuskirche in Forchheim und zeigten, wie der dortige Kirchplatz im Rahmen der "Blühpakt-Allianz" zu einem Blühparadies umgestaltet wird. Sie riefen zum Mitmachen auf. Auch das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim in Litzendorf engagiert sich bei der "Blühpakt-Allianz".

Der Einrichtungsleiter Seniorenzentrums Katharina von Bora, Michael Wagner, stellt uns in der Sendung seinen Lieblingsplatz vor.