TV-Tipp

"Grüß Gott Oberfranken": Chormusical "7 Worte am Kreuz"

7 Worte am Kreuz - das Chormusical zum Thema Passion ist nach Bamberg gekommen. Mehr als 500 Sängerinnen und Sänger aus ganz Oberfranken singen mit. In "Grüß Gott Oberfranken" zeigen wir Ihnen, was in dem Musical steckt.

