Wie aus einer Kaffeepackung eine Freilandkrippe im Oberfränkischen wurde

Von der kleinen zur großen Krippe

Als vor elf Jahren der erste Adventsmarkt in Döbra auf dem Programm stand, gab es auch gleich die Idee, eine große Krippe aufzustellen. Und da lag für Hohenberger nichts näher, als seine alte Papierkrippe zum Leben zu erwecken. Thomas Hohenberger wurde Jahre später wieder von seiner Bastelleidenschaft gepackt. Vom ortsansässigen Schreiner hat er sich wetterbeständige Holzplatten liefern lassen.

Mithilfe eines Overheadprojektors hat er dann die kleinen Figuren hochprojiziert und die Umrisse auf die Tafeln gemalt; der Schreiner musste dann wiederum die Umrisse aussägen. Die ganzen Malerarbeiten übernahm Hohenberger wieder höchstpersönlich. In nächtelanger Arbeit in seiner Garage zeichnete er die Details mit einem Fasermaler auf die Tafeln, bevor er dann mit wetterbeständiger Farbe die Figuren ausmalte.

Farbenfrohe Krippe erinnert Hohenberger an seine Kinderzeit

Das war im November 2010, also hatte er nur zwei Wochen Zeit, alles fertig zu machen. Deswegen saß er dann nächtelang mit einem kleinen Heizlüfter in seiner Garage und kolorierte "seine" Krippe, reinste Pfarrers-Handarbeit. Herausgekommen ist eine farbenfrohe Krippe, die Thomas Hohenberger immer wieder an seine Kinderzeit erinnert und die viele Besucher in Döbra begeistert.

"Schon beim ersten Aufstellen war das der Hingucker. Die Kulisse mit der Kirche, die weiße Fassade und unsere Steinmauer im Hintergrund: Das gibt ein richtig schönes Bild, und es gibt in den letzten Jahren immer wieder Leute, die extra wegen der Krippe nach Döbra kommen",

berichtet Hohenberger grinsend. Selbst wenn die kleine Papierkrippe nicht mehr aufgebaut wird, hütet sie Hohenberger, "damit man das Original zur großen Krippe sieht". Mit einem Lausbubenlächeln fügt Hohenberger hinzu "Dann sag ich schon mal, ich habe meine Kindheitsträume jetzt ganz groß in die Ortsmitte gestellt." Der Figurenbestand ist nahezu gleich geblieben seit dem ersten Aufstellen 2010. Es sind allerdings noch zwei Teile dazugekommen: der Stern, der zwischen den Bäumen hängt, und ein Engel der in der Originalvorlage nicht vorhanden war.

Ein Kreis schließt sich

Dieser Engel hat auch eine schöne Entstehungsgeschichte, denn er wurde von Hohenbergers Tochter gemalt, als sie die zweite Klasse der Grundschule besuchte. Für Hohenberger schloss sich damals ein Kreis, denn "sie war eigentlich genauso alt wie ich damals, als ich die Krippe das erste Mal aufgebaut habe".

Thomas Hohenberger hat den Engel dann auf die gleiche Weise aufs Holz gebracht und ins Krippenensemble integriert. Auch in diesem Jahr steht die Krippe seit dem 1. Advent vor der Kirche, selbst wenn der dazugehörige Adventsmarkt wieder ausfallen muss.