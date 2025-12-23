Die Adventszeit ist die Zeit der Lichter, des Duftes von Tannenzweigen und der Vorfreude auf Weihnachten. Viele von euch haben uns ihre Weihnachtskrippen gezeigt – kleine wie große, traditionelle wie außergewöhnliche, handgefertigte wie künstlerische Highlights. Jede Krippe erzählt ihre eigene Geschichte und spiegelt die Kreativität und Liebe zum Detail wider, mit der sie aufgebaut wurde.

In unserer Online-Galerie könnt ihr nun die schönsten Einsendungen entdecken. Die Vielfalt ist groß, die Geschichten dahinter berührend.

Wir danken allen, die ihre Bilder und Geschichten mit uns geteilt haben, und laden alle herzlich ein, die Galerie zu durchstöbern. Lasst euch von den kreativen Ideen und der festlichen Stimmung verzaubern – vielleicht ist ja auch die eine oder andere Inspiration für eure eigene Weihnachtskrippe dabei.