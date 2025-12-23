Die Adventszeit ist die Zeit der Lichter, des Duftes von Tannenzweigen und der Vorfreude auf Weihnachten. Viele von euch haben uns ihre Weihnachtskrippen gezeigt – kleine wie große, traditionelle wie außergewöhnliche, handgefertigte wie künstlerische Highlights. Jede Krippe erzählt ihre eigene Geschichte und spiegelt die Kreativität und Liebe zum Detail wider, mit der sie aufgebaut wurde.
In unserer Online-Galerie könnt ihr nun die schönsten Einsendungen entdecken. Die Vielfalt ist groß, die Geschichten dahinter berührend.
Wir danken allen, die ihre Bilder und Geschichten mit uns geteilt haben, und laden alle herzlich ein, die Galerie zu durchstöbern. Lasst euch von den kreativen Ideen und der festlichen Stimmung verzaubern – vielleicht ist ja auch die eine oder andere Inspiration für eure eigene Weihnachtskrippe dabei.
- sob/privatMeine Krippe, verwandelt immer mit irgendwelchen Teilen, die geschenkt wurden oder entdeckt. Altes und Neues. Hühner, Schafe, Ziegen, Ochs (Kuh) und Esel dürfen nicht fehlen. Und sogar Schweine sind erlaubt.
Engel die lesen und musizieren. Warm und gemütlich soll es sein. Alle Besucher sind willkommen.
Meine Kinder, die jetzt selber Kinder haben, hatten immer Anteil daran.
Die Krippe ist gewandert von Aachen, nach Essen, über Kassel nach Wien. Und hat sich gewandelt, wie es gerade kam. Nur Stall und Heilige Familie sind geblieben.
(Gertrud Stangl)
- sob/privatDie Figuren sind aus Oberammergau. Sie sind etwa 55 Jahre alt. Wir bekamen sie von den Eltern meiner Frau in Etappen zu Weihnachten (1967 bis 1970). Die Schafe sind teilweise aus Südtirol, Grödnertal, vom Urlaub mitgebracht.
Den Krippenstall habe ich etwa 10 Jahre später selbst gebaut. Der Wald hinter dem Krippenstall ist Grünzeug aus den eigenen Garten. Die Polster auf dem Hüttendach sind Flechten aus Norwegen, von einem Wanderurlaub 2007 mitgebracht. Ferner sind diverse Steine aus Lanzarote, Marmorsteinbruch bei Bad Steben und ein Stein vom Ulmer Münster mit in der Dekoration. Die Moospolster auf denen die Schafe stehen sind aus dem Winkelhaider Wald (bei Altdorf, Nürnberger Reichswald) und sind 25 Jahre alt. Was nicht fehlen darf ist eine Christrose in einem kleinen Väschen. Vorne links.
(Armin und Christine Paulus)
- sob/privatIch bin Jahrgang 1956 und diese Krippe begleitet mich seit meiner frühesten Kindheit bis heute. Es ist eine sehr einfache, schlichte Krippe, die mein Vater in Handarbeit hergestellt hat. Sie lässt sich sogar beleuchten. Die Figuren haben meine Eltern aus Beilagen in Nudelpackungen gesammelt. Sicher hat es längere Zeit gedauert, bis sie alle Figuren komplett hatten, denn in den 50er Jahren kamen Nudeln ja noch nicht so oft auf den Tisch. Die Krippe war später viele Jahre auch für meine Kinder fester Teil des Weihnachtsfestes und jetzt freuen sich seit einigen Jahren meine Enkelkinder darüber.
(Karin Potzel)
- sob/privatIch zeige euch meine Krippe von Willow Tree. Diese Krippe hat für mich eine besondere Bedeutung - die Hand Josefs, die schützend und segnend über Maria und Jesus liegt. Trotz Zweifel, vielleicht Enttäuschung, Fragen - er nimmt beide an. Für mich ist das immer wieder der Fingerzeig, Gott zu vertrauen.
(Claudia Schauer)
- sob/privatUnsere Weihnachtskrippe im Strandkorb steht im Eingangsbereich unseres christlich-integrativen Kindergartens Arche Noah in Jena. Diesen Eingang teilen wir uns mit einer Podologiepraxis, sodass nicht nur unsere Kinder, ihre Eltern und Begleiter, sondern auch die meist älteren Besucher der Praxis sie bestaunen können.
Aufgebaut wird die Krippe jedes Jahr von einer Kollegin. Erstaunlicherweise bleibt sie, von ein paar kleinen Schäden abgesehen, meist unangetastet, obwohl sie lange Zeit dort steht.
Die Materialien haben wir gemeinsam zusammengesucht, darunter ein paar ausrangierte Tücher und Röcke. Und jedes Jahr freue ich mich auf unsere sehr besondere Weihnachtskrippe.
(Ulrike Eichler)
- sob/privatUnserer Weihnachtskrippe habe ich vor etwa drei Jahren mit Hilfe unseres größten Sohne selbst gebaut. Seitdem versuchen wir immer wieder neue Ideen zu bekommen oder die Krippe zu erweitern (im vergangenen Jahr haben wir noch eine kleine Landschaft für die Hirten dazu gebaut, die leider nicht mit aufs Foto ging). Für unsere Kinder ist es schön mit der bereits aufgestellten Krippe und den Figuren durch den Advent zu gehen, bis dann an Heiligabend das neugeborene Kind im Stall liegt.
(Michael Thiedmann)
- sob/privatDiese Krippe ist vom Modellbau Preisser, passt natürlich nicht in eine Modellbahnanlage, wäre aus der Zeit gefallen. Aber separat ist sie mit dem Interieur doch ganz heimelig!
(Michael Rapp)
- sob/privatDiese Weihnachtskrippe habe ich vor circa 35 Jahren mit meiner Tochter gebastelt. "Hirt Simon" war ein kleines Weihnachtsbüchlein, jeden Tag wurde ein kleiner Teil der Geschichte gelesen und dazu eine kleine Figur oder ein Gegenstand gebastelt. Es beginnt mit dem Hirt Simon und endet mit einem Kind, das für die Zuhörer/Zuschauer steht. 2020 - Covid - habe ich zusammen mit meinem Mann jeden Tag ab dem 1. Dezember. den entsprechenden Teil der Geschichte gelesen, dazu gebärdet (unsere älteste Enkelin ist gehörlos), und das kleine Video dann an meine Enkel und ihre Familien geschickt. Vor vier Jahren ist mein Mann gestorben, aber die Videos habe ich noch, und dieses Jahr hat sich ein Enkel schon beklagt, dass ich sie nicht wieder geschickt habe. Meine Tochter hat das jetzt nachgeholt, die beiden jüngsten Enkel kennen ihren Opa von diesen Videos her.
(Anneliese Scheible)
- sob/privat"Ach, das ist schon über 40 Jahre her. Die Kinder waren schon groß, aber noch zu Hause", erinnert sich Ehepaar Braun als ich sie nach ihrer Krippe und deren Geschichte frage. Eine Krippe, die der gelernte Modellbauer Walter Braun (92) selbst geschaffen hat. Immer mehr Figuren kamen mit den Jahren zur Krippe hinzu - meist Schnitzarbeiten, die er zusammen mit seiner Frau Edeltraut (90) auf gemeinsamen Reisen nach Israel, Italien oder in die Ammergauer Alpen gekauft hat.
Die Idee der eigenen Krippe begann mit einem Entwurf aus Pappe, der dann im Bastelkeller mit verschiedenen Hölzern Form gewann. Tannen sollten am Stall stehen, so, wie wir es mit Weihnachten verbinden, aber um Bethlehem wachsen Palmen. Also setzte Walter den Hobel an, um aus Holzspänen Palmen anzufertigen. "Jedes Mal, wenn wieder etwas fertig war, hab‘ ich ihn umarmt, weil es so schön war", erinnert sich Traudl lächelnd.
Vor einigen Jahren zog das Ehepaar in ein Seniorenpflegeheim, und bauen jetzt dort jedes Jahr ihre Krippe auf - sie ist wirklich etwas Besonderes. Und ein kleines bisschen ist der nachgebaute Stall auch eine Art "Andenkenladen" an ein langes gemeinsames Leben.
(Ruth Hannemann)