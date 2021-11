Zweiter ökumenischer Krippenweg in Regensburg startet

Der ökumenische Krippenweg in Regensburg geht am 27. November in die zweite Runde. Bis zum 6. Januar 2022 laden auch in diesem Jahr etwa 100 Krippen an insgesamt 66 Stationen in Kirchen, Foyers, Schaufenstern und Museen zum Schlendern durch die Gassen der Regensburger Altstadt ein. "Der Krippenweg lässt uns erneut dem Stern folgen", sagte Oberbürgermeisterin Gertud Maltz-Schwarzfischer am Freitag bei der Vorstellung. Der Krippenweg ist mit einem Stern als Logo ausgewiesen.

Durch die Zusammenarbeit der beiden christlichen Kirchen mit der Stadt, dem Krippenverein, Kulturreferat und Stadtmarketing mit den Einzelhändlern in der Altstadt sei es gelungen, "diese wunderbaren Krippendarstellungen in den Alltag der Menschen" zu bringen, sagte die Oberbürgermeisterin.

Krippenweg ist "corona-konform"

Noch am Freitag kam nach einer Entscheidung der bayerischen Staatsregierung das pandemiebedingte Aus für alle Christkindlmärkte in Bayern. Der Regensburger katholische Bischof, Rudolf Voderholzer, betonte, dass der Krippenweg pandemietauglich sei und ohne Gefahr an der frischen Luft begangen werden könne. Der Bischof beteiligt sich mit eigenen Exponaten am Krippenweg. Er verfügt über eine Sammlung von etwa 2.000 Krippen. Einige davon sind in Schaufenstern am Neupfarrplatz ausgestellt.

Der Krippenweg sei etwas "Besonderes und Wertvolles für das Leben in der Stadt", sagte der Regensburger evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler. Mit den Krippen werde ein zentraler Inhalt des christlichen Glaubens gezeigt. Die Botschaft, dass Christus in die Welt gekommen sei, werde "leicht zugänglich und niederschwellig" ins öffentliche Bewusstsein gebracht. "Gerade in einer Zeit, in der unsere Seelen strapaziert sind und die Anspannung und Spaltung größer wird, ist die Erinnerung an die Geburt Jesu ein Hoffnungszeichen", sagte der Regionalbischof.

Kleinste Krippe passt in eine Zündholzschachtel

Die einzige Außenkrippe gibt es wieder vor dem Nordturm der Dreieinigkeitskirche, sagte Krippenvereinsvorsitzender Franz Glas. Dort richtet der Verkündigungsengel seine Botschaft von der Geburt Jesu an alle, die ihn betrachten. Zum ersten Mal gibt es auch eine kleine Sonderausstellung von Krippen außerhalb der Altstadt, im Donaueinkaufszentrum. Kinder könnten sich auf die Suche nach der kleinsten Krippe machen, die in einer Zündholzschachtel wohne und in einem der vielen Schaufenster versteckt sei, sagte Glas.