Sonderbriefmarke zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl

Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl erinnert eine Sonderbriefmarke an ihren Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Wie das Bundesfinanzministerium in Berlin mitteilte, wird die 80-Cent-Marke ab Donnerstag (6. Mai) in den Verkaufsstellen der Deutschen Post erhältlich sein. Darauf abgebildet ist die Studentin im Profil. Zu lesen sind die Worte der 21-Jährigen am Tag ihrer Hinrichtung am 22. Februar 1943:

"So ein herrlicher, sonniger Tag, und ich soll gehen. Was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden."

Sophie Scholl wurde am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren. Sie war Mitglied der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" und wurde 1943 kurz nach ihrer Verhaftung in München hingerichtet. Sie gilt heute als eine der bedeutendsten Frauen im deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus.