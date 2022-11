Klimaschutz

Kritik an "Letzte Generation": Jesuitenpater Alt verteidigt Klimaproteste

Die Aktionen von Klimaschützer*innen stehen in der Kritik. Aber die Proteste seien alternativlos, meint einer der prominentesten Blockierer, der Jesuitenpater Jörg Alt. Er hat sich am Freitag mit einem Offenen Brief an den Bayerischen Landtag gewandt.