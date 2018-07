Jens Colditz wird Rektor der Augsburger Diakonissenanstalt

Kirchenrat Jens Colditz wird ab 2019 neuer Rektor der Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg (Diako). Der Verwaltungsrat hat den 54-jährigen Pfarrer zum Nachfolger von Rektor Heinrich Götz gewählt, der Ende Juli 2019 in den Ruhestand tritt. Colditz ist Pfarrer der bayerischen Landeskirche und derzeit als Beauftragter für Erwachsenenbildung und zugleich theologischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Erwachsenenbildung in Bayern (AEEB) tätig. Er soll seine neue Aufgabe in Augsburg voraussichtlich zum 1. Mai kommenden Jahres antreten.

Colditz wurde in Mühldorf am Inn geboren, hat Theologie, Philosophie sowie Erwachsenenpädagogik in München und Wien studiert und später während seiner Promotionszeit an der Uni Regensburg gearbeitet. Er war Gemeinde- und Jugendpfarrer in der Augsburger St.-Annakirche, Leiter der Evangelischen Stadtakademie »Augustana Forum« und mitbeteiligt am Aufbau des Annahofs als Begegnungs- und Bildungszentrum. Seit 2008 ist er in seiner jetzigen Funktion in München tätig. Diako-Rektor Götz sagte, er sei »sehr glücklich, dass wir einen Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern gefunden haben, der theologisches Profil, diakonisches Verständnis und sozialwirtschaftliche Kompetenz vereint und zudem über Leitungserfahrung verfügt«.