Politiker und Christ: Zum Tod von Wolfgang Schäuble

Wolfgang Schäuble ist tot. Der 81-Jährige starb am Dienstag im Kreise seiner Familie, wie sein Bundestagsbüro am Mittwoch in Berlin bestätigte. Schäuble war seit den 1980er Jahren Bundesminister in verschiedenen Ressorts, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, CDU-Parteichef und von 2017 bis 2021 Bundestagspräsident.

