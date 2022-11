Eingaben an die Synode

Abendmahl mit oder ohne Kinder? Synode steht vor wichtiger Entscheidung

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern berät am Mittwoch über die Einladung von Kindern zum Abendmahl in allen Gemeinden Bayerns. Bisher gibt es von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Regelungen. Pfarrerin Susanne Haeßler fordert endlich Klarheit.