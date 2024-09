Und woher eigentlich das weltweit verbreitete Peace-Zeichen kommt – auch das erklärt die Ausstellung: Am Karfreitag 1958 organisierten britische Friedensaktivistinnen und -aktivisten den ersten Osterprotestmarsch von London zum Kernwaffenforschungszentrum in Aldermaston als öffentliches Zeichen für nukleare Abrüstung.

Auf diesem Marsch wurde zum ersten Mal das von Gerald Holtom entworfene Symbol gezeigt, das heute als Peace-Zeichen gilt.

Die Taube als Symbol für den Frieden hingegen geht auf eine biblische Geschichte zurück. Gott ist erzürnt über die Menschen und kündigt eine große Sintflut an. Der Urvater Noah flieht mit den Tieren auf die Arche Noah. Es stürmt und regnet vierzig Tage lang. Als es endlich aufhört, lässt Noah einen Raben und dann Tauben fliegen.

Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung können solches Wissen auch über QR-Codes noch vertiefen.

Die Ausstellungsmacherinnen gehen auch der Frage nach, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, Konflikte zu lösen und sich für eine friedliche Gesellschaft einzusetzen.

"Der einfachste Weg, wäre, sich Organisation vor Ort zu suchen und sich zu engagieren, Briefe zu schreiben an Politiker, an Demonstrationen teilzunehmen, also alle Möglichkeiten zu nutzen, die es in einer Demokratie gibt", sagt Rieke C. Harmsen.