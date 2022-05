An was denken Sie, wenn jemand in Deutschland sagt, er fühle sich an eine Zeit erinnert, "die lange zurückliegt, und Gott sei Dank"? Ich jedenfalls denke dann an die Zeit des Nationalsozialismus. Besonders, wenn besagter jemand dazu noch von "schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen" spricht.

Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten verharmlost

Schwarz gekleidet war die SS, Adolf Hitlers persönliche Leib- und Prügelgarde. In die Nähe dieser Verbrecher hat Bundeskanzler Olaf Scholz also beim Katholikentag in Stuttgart Klimaaktivist*innen gerückt. Denn die eingangs zitierten Aussagen stammen von ihm. Er hat sie geäußert, nachdem ein Aktivist seine Ausführungen mit "Schwachsinn" kommentiert hatte. Scholz sprach gerade über den Ausstieg aus der Kohleverstromung und die Arbeitsplätze, die dadurch im Tagebau verloren gingen.