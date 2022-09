Am 2. Oktober wird in der Würzburger Innenstadt wieder die Nacht der Offenen Kirchen gefeiert. 15 Kirchen seien beteiligt - damit sei die ökumenische Großaktion wieder so umfangreich wie vor der Corona-Pandemie, teilte das Koordinationsteam vom Evangelisch-Lutherischen Dekanat und katholischen Pastoralen Raum Würzburg Süd-Ost bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Durchschnittlich hätten jeweils rund 3.000 Menschen die Kirchen-Nacht in Vor-Corona-Zeiten besucht.

Diesmal sollen in den Kirchen und an vier zusätzlichen Plätzen theologische, soziale und künstlerische Programme laufen. "Spiritueller und liturgischer als früher" falle diese Kirchennacht aus, sagte Gemeindereferentin Alexandra Eck, die zusammen mit Pfarrerin Susanne Wildfeuer die Nacht der Offenen Kirchen koordiniert. Für Wildfeuer ist deren ökumenische Ausrichtung das Besondere unter vergleichbaren Veranstaltungen in Bayern. Durch den intensiven Austausch der Konfessionen entstehe "eine ganz andere Power".

Die Nacht der Offenen Kirchen in Würzburg findet bereits zum 15. Mal statt.