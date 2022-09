München, Frankfurt a.M. (epd). Das Deutsche Albert-Schweitzer-Zentrum verleiht die Albert-Schweitzer-Medaille 2022 an den bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Das Zentrum ehre den ehemaligen Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland für sein "kompromissloses" Eintreten für die Seenotrettung von Flüchtlingen, teilte die Evangelische Kirche Frankfurt am Main am Dienstag mit.

Die undotierte Medaille werde am 19. September in der Frankfurter Heiliggeistkirche verliehen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) werde die Lobrede auf den 62 Jahre alten Theologen Bedford-Strohm halten.

Das Deutsche Albert-Schweitzer-Zentrum und sein Träger, der "Deutsche Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene", verleihen die Medaille zum zweiten Mal. Der erste Preisträger war 2019 der Musiker, Liedermacher, Komponist und Autor Konstantin Wecker.