Wohnen

Wohnungsmangel: Wie eine junge Frau die ersten Tage ihres Studiums im Auto wohnte

Dass Mieten in Großstädten und Ballungsräumen seit Jahren steigen, ist kein Geheimnis. Aber auch in kleineren Städten und auf dem Land ziehen die Preise an. Das ist für Geringverdiener ein Problem - und auch für Familien, Studierende und Azubis.