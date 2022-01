Der stellvertretende Würzburger Dekan und Pfarrer der Gethsemane-Gemeinde im Würzburger Stadtteil Heuchelhof. Max von Egidy, wird neuer Dekan im mittelfränkischen Uffenheim. Wie das Büro der Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski am Freitag mitteilte, habe sich das Uffenheimer Wahlgremium bereits am Donnerstagabend für den 49-jährigen als Nachfolger von Dekan Karl-Uwe Rasp entschieden. Dieser hat in gleicher Funktion nach Bad Neustadt gewechselt.

Seit 2018 stellvertretender Dekan in Würzburg

Max von Egidy wurde in der Schweiz geboren, wuchs in München auf und studierte evangelische Theologie in Neuendettelsau, Heidelberg, Vancouver und Marburg. Der verheiratete Vater von drei Kindern ist bereits seit 2002 auf verschiedenen Pfarrstellen in Würzburg tätig, seit 2008 ist er erster Pfarrer der Kirchengemeinde Heuchelhof/Rottenbauer. Seit 2018 ist er bereits stellvertretender Dekan in Würzburg - ein halbes Jahr lang leitete er das Dekanat während einer Vakanzzeit bereits alleine.

Regionalbischöfin Gisela Bornowski sagte, mit von Egidy bekomme Uffenheim einen reflektierten und besonnenen Theologen auf der ersten Pfarrstelle. Durch seine Aufgabe als stellvertretender Dekan in Würzburg bringe er zudem "Leitungskompetenzen und Erfahrungen mit den Reformprozessen" der bayerischen Landeskirche mit. Seinen Dienst in Uffenheim wird von Egidy wohl zum 1. Mai antreten. In Würzburg wird er am 20. März mit einem Gottesdienst in der Gethsemanekirche verabschiedet.

Bedauern – und Vorfreude

Der Würzburger Dekan Wenrich Slenczka bedauerte den Weggang von Egidys. Er freue sich aber auch mit dem 49-Jährigen - und darauf, ihn bald als Dekanskollegen wiederzusehen.