Schwanberg (epd). Die evangelische Frauen-Communität Casteller Ring (CCR) auf dem Schwanberg bei Rödelsee (Kreis Kitzingen) sucht zum 1. August kommenden Jahres eine neue Pfarrerin, einen neuen Pfarrer oder auch ein Pfarrerspaar für die Schwanberg-Kirche St. Michael. Die Stelle ist in der aktuellen Ausgabe des "Amtsblattes" der Landeskirche ausgeschrieben - ebenso die Stelle des theologisch-pädagogischen Vorstands des Geistlichen Zentrums am Schwanberg. Seit Februar 2019 hat die Pfarrstelle Maria Reichel inne, sie ist seit September 2020 auch theologisch-pädagogische Vorständin. Sie geht im August 2024 in Ruhestand.

CCR-Priorin Schwester Ursula Buske sagte, die Pfarrstelle sei als Teilzeit-Stelle mit einem Umfang von 50 Prozent angelegt, der Vorstandsposten sei jedoch deutlich mehr als eine halbe Stelle. Deshalb habe man sich entschieden, diese beiden Positionen "personell wieder auseinanderzuziehen", sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch auf Anfrage. Man könne sich aber gut vorstellen, dass sich ein Pfarrerspaar beide Stellen teile, betonte sie. Weitere Auftstockungsmöglichkeiten der Teilzeit-Stellen gibt es im unweit von der Schwanberg-Communität gelegenen Egbert-Gymnasium der Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach.

Laut Stellenausschreibung erwarten die Schwestern der Communität von den Bewerbern wöchentlich drei unterschiedlich geprägte Sakramentsgottesdienste, dass sie Unterricht für die in die Gemeinschaft hineinwachsenden Schwestern im Noviziat gestalten, die Seelsorge in der Communität übernehmen und sich an den Begegnungen mit anderen geistlichen Gemeinschaften und Orden beteiligen. Darüber hinaus sollten die Bewerber mit der Anleitung von geistlichen Übungen und Meditation vertraut sein. Ebenfalls gewünscht ist eine "kommunikative, integrierende Begabung" und die Fähigkeit, sich in komplexe Strukturen einzufinden.

Die Communität auf dem Schwanberg ist eine Frauengemeinschaft, die nach der Regel des heiligen Benedikt lebt. Sie ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Bund Christlicher Pfadfinderinnen hervorgegangen. Noch während des Krieges hatten die Gründungsschwestern einander versprochen, eine geistliche Gemeinschaft zu gründen. Die CCR-Schwestern leben nach den Evangelischen Räten Keuschheit, Armut (Gütergemeinschaft) und Gehorsam. Aktuell gehören 29 Schwestern zur Communität.